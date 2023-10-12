Гендиректор TikTok рассказал Токаеву о возможностях платформы

Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором TikTok Чжоу Шоуцзы. Спикеры обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По словам Президента, платформа TikTok набирает популярность в нашей стране, в настоящее время на ней зарегистрировано более 10 млн казахстанцев.

"Всемирно известный сервис по созданию и просмотру видеоконтента одним из первых перевел интерфейс приложения на казахский язык, а также назначил уполномоченного по вопросам предотвращения кибербуллинга", - сказал Токаев.

В свою очередь Чжоу Шоуцзы рассказал о реализации совместно с Astana Hub проекта TikTok StartUp Academy – эксклюзивной образовательной программы для казахстанских стартапов. Кроме того, в рамках партнёрства был проведён конкурс TikTok Startup Valley. В результате более 200 стартапов прошли обучение инструментам привлечения внимания к своим продуктам посредством TikTok.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы сотрудничества в области креативной индустрии, проведения исследований в сфере искусственного интеллекта, развития электронной коммерции, а также глобального продвижения культуры и туристических возможностей Казахстана через платформу TikTok.