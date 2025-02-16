  • 16 Февраля, 04:13
  • BAIGENEWS

Гендиректор Qarmet прокомментировал слухи вокруг компании

По его словам, некоторым не понравилось "ведение должного менеджмента без коррупции и панибратства" в Qarmet.

Сегодня, 03:30
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акимат Карагандинской области Сегодня, 03:30
Сегодня, 03:30
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Фото: акимат Карагандинской области

Генеральный директор Qarmet Вадим Басин прокомментировал слухи вокруг компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Патриот".

"Про Qarmet говорят разное: что мы уже перепродали компанию, что мы закрываем шахты, что у нас недостаточно средств, что мы увольняем людей. На самом деле факты говорят об обратном. Впервые за десятилетия мы: привлекли в производство многомиллиардные инвестиции, восстановили добычу угля на четырёх шахтах, приняли на работу более тысячи человек", – сказал Вадим Басин, выступая на бизнес-форуме "Развитие промышленного кластера и внутристрановой ценности" в Темиртау.

По его словам, "изменения в компании, направленные на ведение должного менеджмента без коррупции и панибратства, просто не каждому пришлись по душе".

"Самое главное – у нас есть понимание, что нужно делать. Есть стратегия, поддержка государства, поддержка коллектива компании, поэтому мы преодолеем любые сложности и выйдем на тот уровень, который надлежит занять такому важному для экономики Казахстана предприятию, как Qarmet. Мы работаем всего год, а вокруг сгенерировано уже столько слухов. Страшно представить, сколько их будет через 10 или 50 лет", – резюмировал Басин.

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