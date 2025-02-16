Генеральный директор Qarmet Вадим Басин прокомментировал слухи вокруг компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Патриот".

"Про Qarmet говорят разное: что мы уже перепродали компанию, что мы закрываем шахты, что у нас недостаточно средств, что мы увольняем людей. На самом деле факты говорят об обратном. Впервые за десятилетия мы: привлекли в производство многомиллиардные инвестиции, восстановили добычу угля на четырёх шахтах, приняли на работу более тысячи человек", – сказал Вадим Басин, выступая на бизнес-форуме "Развитие промышленного кластера и внутристрановой ценности" в Темиртау.

По его словам, "изменения в компании, направленные на ведение должного менеджмента без коррупции и панибратства, просто не каждому пришлись по душе".