Гендиректор Озенмунайгаза обматерил бастующего рабочего в Жанаозене

В соцсетях разлетелось видео разговора генерального директора АО "Озенмунайгаз" Жанболата Саймаганбетов с бастующими рабочими. В беседе начальник позволил себе нецензурную брань. Инцидент прокомментировали в пресс-службе "КазМунайГаза", передаёт BaigeNews.kz.

"С генеральным директором ОМГ уже проведена беседа для предотвращения подобных случаев в будущем. Мы сожалеем о произошедшем инциденте, связанном с неподобающим высказыванием. Он позволил взять эмоциям вверх. Призываем работников Управления буровых работ сохранять спокойствие и участвовать в конструктивном диалоге, без провокационных заявлений и действий. Сообщаем, что до начала инцидента, продемонстрированного на видео, работники УБР вламывались в кабинеты инженерно-технологических работников и требовали их присоединиться к несанкционированной акции. Кроме того, в соцсетях идёт рассылка неполного видео разговора с руководством ОМГ", - заявили в КМГ.

13 ноября работники Управления буровых работ в Жанаозене приостановили производство и вышли на митинг. Одно из их требований, чтобы компания трудоустроила детей вышедших на пенсию нефтяников и тех, кто не может продолжать работу по состоянию здоровья.

15 ноября в АО "Озенмунайгаз" АО НК "КазМунайГаз" предоставили ответ на выдвинутые работниками требования.