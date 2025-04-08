Нурлан Оразбаев покинул пост генерального директора хоккейного клуба "Барыс", передаёт BaigeNews.kz.

На эту должность его назначили в октябре 2024 года. Ранее 56-летний специалист руководил клубом с 2006 по 2012 и с 2013 по 2015 годы.

Подробности очередного увольнения в клубе не сообщили.

После назначения Оразбаев заявлял, что его главная задача - "защищать свой хоккей, подтянуться к уровню КХЛ".

"Хотим возложить ответственность на наших игроков. Сейчас все в их руках", - заявлял гендиректор "Барыса", увольняя легионеров.

Сезон у команды до прихода Оразбаева складывался крайне неудачно, она терпела поражение за поражением. Новое начальство удачи клубу не принесло.

Ранее BaigeNews.kz писал, что стоит за изменениями в "Барысе".