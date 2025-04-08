Гендиректор "Барыса" покинул свой пост
Сегодня, 21:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:29Сегодня, 21:29
131Фото: hcbarys.kz
Нурлан Оразбаев покинул пост генерального директора хоккейного клуба "Барыс", передаёт BaigeNews.kz.
На эту должность его назначили в октябре 2024 года. Ранее 56-летний специалист руководил клубом с 2006 по 2012 и с 2013 по 2015 годы.
Подробности очередного увольнения в клубе не сообщили.
После назначения Оразбаев заявлял, что его главная задача - "защищать свой хоккей, подтянуться к уровню КХЛ".
"Хотим возложить ответственность на наших игроков. Сейчас все в их руках", - заявлял гендиректор "Барыса", увольняя легионеров.
Сезон у команды до прихода Оразбаева складывался крайне неудачно, она терпела поражение за поражением. Новое начальство удачи клубу не принесло.
Ранее BaigeNews.kz писал, что стоит за изменениями в "Барысе".
Самое читаемое
- Три казахстанца из одной школы поступили на грант в Гарвард
- Блогер из Аркалыка насиловал своих должников
- Повышение уровня воды в регионах: МЧС предупреждает об угрозах подтопления дорог
- Новые правила автострахования в Казахстане: что важно знать водителям?
- Казахстанцы массово получили счета за посещение Бурабая