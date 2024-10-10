Гендиректор "Барыса" подал в отставку
Сегодня, 09:15
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Сегодня, 09:15Сегодня, 09:15
56Фото: Instagram
Столичный хоккейный клуб "Барыс" сделал официальное заявление об отставке генерального директора Бориса Иванищева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу SportQory.
“Генеральный директор хоккейного клуба “Барыс” Иванишев Борис Анатольевич подал в отставку”, - говорится в сообщении.
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