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Гендиректор "Барыса" подал в отставку

Сегодня, 09:15
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Сегодня, 09:15
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Фото: Instagram

Столичный хоккейный клуб "Барыс" сделал официальное заявление об отставке генерального директора Бориса Иванищева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу SportQory.

“Генеральный директор хоккейного клуба “Барыс” Иванишев Борис Анатольевич подал в отставку”, - говорится в сообщении.

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