Гендерное равенство в Казахстане не соблюдается - ОСДП

Если верить международным докладам, позиции по гендерной политике в Казахстане якобы идут вверх, но по факту ситуация лучше не становится. Это наглядно видно по представленности женщин в политике. Ситуацию частично могут исправить текущие выборы в мажилис парламента и маслихаты

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) первая в Казахстане подняла проблемы гендерного равенства в политике. Ситуация медленно начала улучшаться, в стране закреплена норма о 30% квоте для женщин, молодёжи и лиц с ограниченными возможностями.

В рейтинге глобального индекса гендерного разрыва в 2022 году Казахстан занял 65-е место из 146 стран мира, поднявшись на 15 позиций. Но по мнению социологов, которые отслеживают эту ситуацию, в нашей стране гендерная политика очень цикличная и зависит от международных отчетов.

Так, один раз в четыре года Казахстан выступает с докладом о гендерных правах на Генеральной ассамблее ООН. И только при приближении к этому сроку власти начинают "улучшать" ситуацию там, где она наиболее уязвима.

"Научно доказано, что женщины менее поддаются коррупции. Кроме того, они лучше владеют управленческими функциями. В прошлом году Центр исследований прикладной экономики (AERC) озвучил итоги исследования, которое проводилось в Казахстане по заказу Всемирного банка. Специалисты смогли доказать, что гендерное равенство в советах директоров и в менеджменте положительно влияет на деятельность компаний. В исследовании рассматривались 77% всех акционерных компаний Казахстана и была выявлена четкая взаимосвязь между гендерным разнообразием и финансовыми и нефинансовыми показателями", - отметила в ходе недавней встрече с работниками культуры в Павлодаре кандидат в депутаты мажилиса парламента РК Ажар Сагандыкова.

Внедрение нормы о 30-процентной квоте для женщин и молодежи в избирательных списках подтолкнуло партии к более активной работе, омоложению своих рядов, поиску новых лиц.

Так, по словам руководителя аппарата ОСДП Талгата Омарова, при составлении партийного списка была соблюдена обязательная 30% квота, согласно статье 89 закона "О выборах в РК".

Ажар Сагандыкова возглавляет Павлодарский областной филиал ОСДП. Она убеждена, что в Казахстане есть немало гендерных стереотипов, которые необходимо преодолевать. так, согласно данным национального бюро статистики, в Казахстане имеется 30% разрыв доходов мужчин и женщин в аналогичных профессиях.

Так, по состоянию на март 2023 года женщины в политике Казахстана представлены следующим образом:

25% - депутаты мажилиса (28 из 104);

20% - депутаты сената (10 из 49);

15% - министры (3 из 19);

0% - акимы областей и городов республиканского значения (0 из 20).

ОСДП намерена продолжать политику по исключению этого дисбаланса.

*Оплачено из средств избирательного фонда Общенациональной социал-демократической партии.