Где живёт казахстанский Санта и как попасть к нему в резиденцию

Фото: BaigeNews.kz/Артем Чурсинов

В этом выпуске корреспондент BaigeNews.kz расскажет, где находится казахстанская Лапландия, как добраться до резиденции Санты и какие развлечения ждут гостей.

Резиденция Санты находится в Щучинско-Боровской курортной зоне. Добраться до неё можно на новогоднем электропоезде "Астана-Бурабай". Для взрослых и детей организован семейный парк зимних развлечений "BurabayLand". Гости могут посетить кордон Мирного лесничества и покормить животных, увидеть пятнистых оленей и пообщаться с местным шаманом.

Отметим, что новогодний экспресс к Санте запустили 22 декабря. Проездные билеты приобретаются отдельно от тура. Стоимость тура для взрослых составляет 10 тысяч тенге и 9 тысяч тенге для детей.