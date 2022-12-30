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BaigeNews.kz/Артем Чурсинов Сегодня, 15:15
289
Сегодня, 15:15
289
Фото: BaigeNews.kz/Артем Чурсинов

Где живёт казахстанский Санта и как попасть к нему в резиденцию

В этом выпуске корреспондент BaigeNews.kz расскажет, где находится казахстанская Лапландия, как добраться до резиденции Санты и какие развлечения ждут гостей.

Резиденция Санты находится в Щучинско-Боровской курортной зоне. Добраться до неё можно на новогоднем электропоезде "Астана-Бурабай". Для взрослых и детей организован семейный парк зимних развлечений "BurabayLand". Гости могут посетить кордон Мирного лесничества и покормить животных, увидеть пятнистых оленей и пообщаться с местным шаманом. 

Отметим, что новогодний экспресс к Санте запустили 22 декабря. Проездные билеты приобретаются отдельно от тура. Стоимость тура для взрослых составляет 10 тысяч тенге и 9 тысяч тенге для детей.

 

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#Новый год #Бурабай #туризм
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:15
289
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