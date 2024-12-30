В Астане 31 декабря в 00:00 запустят праздничный новогодний фейерверк, организованный за счёт спонсорских средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"Фейерверки будут запущены с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту "Атырау". На каждой локации будет произведено порядка 2,5 тыс. выстрелов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в трех локациях города пройдут праздничные мероприятия.

"31 декабря с 21:00 до 02:00 на городской площади столицы, на территории монумента "Қазақ елі" и площадке ЭКСПО пройдут новогодние праздничные концерты для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов", - добавили в акимате.

Новогодняя дневная праздничная программа также состоится на территории Дворца школьников по проспекту Тауелсиздик, Центральном парке, парке Ататюрк, ЖМ "Промышленный" и в парке "Коктал".

Напомним, метро украсили к Новому году в Алматы.