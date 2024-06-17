Где в Казахстане зарегистрировано больше всего старых авто

В Казахстане в общем числе зарегистрированных легковых автомобилей преобладает транспорт годом выпуска свыше 20 лет – 44,8%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По данным Бюро, на 1 мая 2024 года общее количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 442,9 тыс. единиц. Легковые автомобили занимают 88% этого числа, грузовые - 9,9%, и автобусы - 2,1%.

По году выпуска в общем числе зарегистрированных легковых автомобилей преобладает транспорт годом выпуска свыше 20 лет – 44,8%, от 10 до 20 лет – 23,6% автопарка, от 7 до 10 лет – 12,7%, от 3 до 7 лет – 12,7% и лишь 6,2% автотранспортных средств имеют год выпуска менее 3 лет.

"Самое большое количество легковых автомобилей с годом выпуска более 20 лет зарегистрировано в Алматинской области – 325,7 тыс. ед, в г.Алматы – 189,7 тыс. ед., в Жамбылской области – 167,8 тыс. ед., в Карагандинской области – 162,8 тыс. ед. и в Восточно-Казахстанской области – 154,4 тыс. ед", - говорится в сообщении.

Также за январь-апрель 2024 года было зарегистрировано 6079 дорожно-транспортных происшествий, где пострадало 8104 человек. В сравнении с соответствующим периодом 2023 года количество происшествий увеличилось на 81,3%.