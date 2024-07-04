Где в Казахстане строят самые большие квартиры

В каждой десятой новой квартире в Казахстане – больше пяти комнат. Об этом свидетельствуют данные Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет Telegram-канал DataHub_FCBK, в 2023 году в стране ввели в эксплуатацию около 160 тысяч квартир, включая те, что расположены в индивидуальных домах. Примерно в 11% от всех этих квартир – от пяти и более комнат.

Самая заметная доля больших квартир, закономерно, там, где высока доля нового индивидуального жилья. Тут выделяются два южных региона. В Кызылординской области квартир с пятью комнатами и больше – 51% от введённых в эксплуатацию.

Похожая картина и в Жамбылской области: 48% новых квартир имеют от пяти комнат и более, причём из них две трети – как минимум восьмикомнатные. Такой высокой доли квартир от восьми комнат и выше, 31% от общего числа, нет больше нигде в стране.

В столицах, где почти все новые дома многоквартирные, почти половину составляют однушки. В Астане их 43%, в Алматы – 46%. Доля квартир с хотя бы тремя комнатами в обоих случаях — примерно на уровне 20%.