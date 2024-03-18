В Казахстане за год алкоголь подорожал почти на 12%

В январе текущего года производство наиболее популярных видов алкоголя показало сокращение, передаёт BaigeNews со ссылкой на Energyprom.

Так, выпуск коньяка снизился на 47,1% в сравнении с январём прошлого года, до 749,9 тыс. литров, пива — на 34,8%, до 29 млн литров, водки — на 13,4%, до 4,1 млн литров, вина — на 4,7%, до 2 млн литров.

В то же время производство ликера и прочих подобных алкогольных напитков, напротив, выросло сразу в 2 раза, до 189,9 тыс. литров.

По итогам двенадцати месяцев 2023 года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на коньяк и коньячные изделия на 76,8% против 63,6% годом ранее. За этот период заметно выросло отечественное производство в секторе — на 75,7%, до 30,3 млн литров. При этом завезли в страну 9,1 млн литров коньяка, минус 7,3% в годовой динамике. Реализация на внутреннем рынке составила 35,6 млн литров, сразу на 73,7% больше, чем год назад.

Спрос на вино обеспечен отечественными компаниями на 63,2% против 65,6% годом ранее. Производство за этот период почти не изменилось, но импорт вырос на 10,7%, до 16,6 млн литров. Реализация на внутреннем рынке составила 44,8 млн литров вина, годовой рост — на 3,4%.

В то же время спрос на водку и ликеро-водочные изделия казахстанские компании обеспечили на 85,4% против 84,8% годом ранее. За двенадцать месяцев 2023 года производство в секторе сократилось, как, впрочем, и импорт — на 2% и 7,2% соответственно. Реализация водки и ликеро-водочных изделий на внутреннем рынке сократилась на 2,2%, до 88,1 млн литров.

Спрос на пиво перекрыт местными компаниями на 89,8% против 92,4% год назад. Производство за год составило 611,2 млн литров, минус 14,8%, а завезли в РК 69,6 млн литров пива — на 17,3% больше, чем год назад. Реализация на отечественном рынке составила 660,5 млн литров пива — на 12,6% меньше, чем в предыдущем году.

Что касается цен на алкогольные напитки, по итогам февраля текущего года в секторе отмечается рост на 0,7% за месяц и на 11,8% за год.

В месячной динамике цены на водку и пиво выросли на 0,7%, на вино — на 0,4%. В годовой динамике водка подорожала на 5,7%, вино — на 11,5%, пиво — на 18%.

В региональном разрезе в месячной динамике цены выросли сильнее всего в Атырауской области (на 2,2%), а наименьший рост отмечен в Жамбылской области (на 0,1%). При этом на уровне прошлого месяца цены остались только в Павлодарской области.

В годовой динамике удорожание алкогольных напитков почувствовали сильнее всего жители Акмолинской области — на 25,5%. Также ощутимое удорожание отмечено в Абайской (плюс 18%) и Мангистауской (плюс 17,7%) областях. Наименьший годовой рост отмечен в Жетысуской области — на 4,5%.