Где в Казахстане рождается больше всего детей

По состоянию на 1 января 2024 года численность детей до 18 лет составила 6 841 527 детей. Из них 3,5 млн – мальчики, 3,3 млн – девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

59,7% детей проживает в городской местности.