Где в Казахстане рождается больше всего детей
Сегодня, 14:26
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Сегодня, 14:26Сегодня, 14:26
33Фото: baigenews.kz
По состоянию на 1 января 2024 года численность детей до 18 лет составила 6 841 527 детей. Из них 3,5 млн – мальчики, 3,3 млн – девочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.
59,7% детей проживает в городской местности.
"В общей численность населения удельный вес детей до 18 лет составляет 34,1%. В разрезе регионов самая высокая доля детей в общей численности наблюдается в Туркестанской области – 43,3% населения являются детьми до 18 лет, далее идут Мангистауская область (41,9%) и город Шымкент (40,6%)", - говорится в сообщении.