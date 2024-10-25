Где в Казахстане родилось большего всего младенцев в День Республики
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Сегодня в День Республики сотни казахстанских семей отмечают двойной праздник, радуясь благополучному рождению малышей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
В городском перинатальном центре Астаны к утру 25 октября родилось 7 детишек. Директор департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова передала мамам новорожденных поздравления от министра здравоохранения с пожеланиями счастливого и здорового детства.
"Всего в стране к этому времени появились на свет 213 малышей, из них 101 мальчиков и 112 девочек, из которых 2 пары двойняшек. Рекордсменом по количеству новорожденных оказалась Туркестанская область, где за ночь появилось на свет 37 малышей. На втором месте по рождаемости – Алматы, здесь родились 21 маленьких граждан, затем идет Атырауская область, где отметили праздник по случаю рождения 19 детей", — рассказали в Минздраве.
Двойняшки появились в семьях в Алматы и Мангистауской области.
В будние и праздничные дни в сфере охраны здоровья матерей и детей трудится свыше 5 тыс акушер-гинекологов и более 9 тыс акушерок. На плечах этой службы наблюдение и родоразрешение в среднем 400 тысяч беременных ежегодно.
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