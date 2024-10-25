25 қазан Республика күні
  • 25 Октября, 18:34
  • BAIGENEWS

Где в Казахстане родилось большего всего младенцев в День Республики

Сегодня, 17:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минздрав РК Сегодня, 17:31
Сегодня, 17:31
151
Фото: Минздрав РК

Сегодня в День Республики сотни казахстанских семей отмечают двойной праздник, радуясь благополучному рождению малышей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.  

В городском перинатальном центре Астаны к утру 25 октября  родилось 7 детишек. Директор департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова передала мамам новорожденных поздравления от министра здравоохранения с пожеланиями счастливого и здорового детства. 

"Всего в стране к этому времени  появились на свет  213  малышей, из них 101 мальчиков  и 112 девочек, из которых 2 пары двойняшек. Рекордсменом по количеству новорожденных оказалась Туркестанская область, где за ночь  появилось на свет  37 малышей. На втором месте по рождаемости – Алматы, здесь родились 21 маленьких граждан, затем идет Атырауская область, где  отметили праздник по случаю  рождения  19 детей", — рассказали в Минздраве. 

Двойняшки появились в семьях в Алматы и Мангистауской области.  

В будние  и праздничные дни в сфере охраны здоровья матерей и детей трудится  свыше  5 тыс акушер-гинекологов и более 9 тыс акушерок. На плечах этой службы наблюдение и родоразрешение в среднем  400 тысяч беременных ежегодно.

Самое читаемое

Наверх