Где в Казахстане родилось больше всего двойняшек и тройняшек

В прошлом году в Казахстане на свет появились 8 268 двойняшек и 151 тройняшка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

По данным агентства, в 2022 году число родившихся составило 403,9 тыс. человек.

"По количеству родившихся двойняшек лидирует Туркестанская область – 1185 двойняшек. Далее следуют Алматинская область и город Алматы, 782 и 756 соответственно. По рождению тройняшек в первой тройке Туркестанская область – 24 тройняшки, города Алматы – 21 и Астана – 18. Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (28,53 человек на 1000 населения), Туркестанской (27,67) областях и городе Шымкент (27,13)", - отметили в бюро.

Основные доли рождений приходятся на женщин в возрасте 30-34лет (28,6%) и 25-29 лет (28,1%).

Рождение четверняшек в прошлом году не наблюдалось.