Где в Казахстане проживает больше всего мужчин

Фото: t.me/stat_gov_kz_official

В канун Дня защитника Отечества в Бюро национальной статистики РК поделились информацией о том, где в Казахстане больше всего представителей сильной половины человечества, передаёт BaigeNews.kz.

По статистике, на начало 2023 года численность населения страны составила 19 миллионов 766 тысяч человек, из которых 9 миллионов 647 тысяч – мужчины.

"В Казахстане насчитывается 3 миллиона мальчиков в возрасте до 14 лет, численность мужчин в возрасте от 15 до 62 лет составляет 5 876 тысяч, а от 63 года и старше – 767 тысяч пенсионеров. Наибольшая численность мужчин в разрезе областей в Туркестанской области – 1 079 тысяч, наименьшая в области Улытау – 108 тысяч. Что касается занятости, то большинство мужчин трудятся в отрасли промышленности – 16,8 процента, 14 процента в сфере оптовой и розничной торговли, авторемонта, еще 14 процентов в сельском, лесном и рыбном хозяйстве", — сообщили в Бюро национальной статистики.

Отмечается, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин в стране – 70,2 лет. Средний возраст – 30,5 лет. Средний возраст вступления в брак – 28 лет.