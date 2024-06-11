В каких регионах Казахстана отремонтируют наибольшее количество дорог
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В Минтранспорта назвали регионы, где планируется отремонтировать наибольшее количество дорог местного значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
“Наибольшее количество дорог местного значения нацелены отремонтировать в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
В частности, в Костанайской области планируется отремонтировать 823 км дорог, на востоке страны – 383 км, в Актюбинской области – 381 км, в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях 358 км и 283 км соответственно”, - говорится в сообщении.
К слову, в Казахстане активно реализуются масштабные работы по строительству и ремонту дорог местного значения.
"Ремонтные работы нацелены на улучшение транспортной инфраструктуры и повышение качества дорог местного значения. В свою очередь, данные меры способствуют улучшению транспортного сообщения между населенными пунктами", – резюмировал глава ведомства Марат Карабаев в ходе брифинга с участием журналистов.
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