Где в Казахстане ограничили движение транспорта из-за паводков

В Казахстане из-за ухудшения ситуации с паводками введено ограничение на 13 автодорогах республиканского уровня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Ограничение движения распространяется на 13 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 640 км.

"По состоянию на 11 апреля 2024 года в 09:30 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 9 участках общей протяженностью 7153 метров в 4 областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО)", - говорится в сообщении.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 454 единиц техники и 562 человек.