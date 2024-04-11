Где в Казахстане ограничили движение транспорта из-за паводков
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане из-за ухудшения ситуации с паводками введено ограничение на 13 автодорогах республиканского уровня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Ограничение движения распространяется на 13 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 640 км.
"По состоянию на 11 апреля 2024 года в 09:30 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 9 участках общей протяженностью 7153 метров в 4 областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО)", - говорится в сообщении.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 454 единиц техники и 562 человек.
Самое читаемое
- Заключение российских экспертов о невиновности Бишимбаева приобщили к делу
- Фото из ресторана, где умерла Салтанат Нукенова, показали в суде
- "Боялась, что он убьет её" — свидетель о жизни Нукеновой и Бишимбаева
- Встреча собаки с хозяином после паводка растрогала казахстанцев
- Виновные в распространении фото присяжных по делу Бишимбаева будут наказаны