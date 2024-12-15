По прогнозам "Казгидромета", на большую часть территории страны будет оказывать влияние ложбина активного северного циклона и связанные с ним атмосферные фронты, с чем пройдет снег, на западе страны осадки в виде дождя и снега, на востоке, юго-востоке, в центре страны сильный снег, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидаются гололед, метель, туман, усиление ветра. Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны.

В районе Алакольских озер в области Жетісу, ночью на юге Алматинской области ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

Ночью на севере, в центре Мангистауской области ожидается на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области 15-20, ночью на западе области порывы 25 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20, ночью временами 25 м/с.

На севере, западе Актюбинской области ожидается низовая метель, днем гололед. Ветер южный, юго-восточный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью ожидается низовая метель. Ветер южный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный с переходом на восточный ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидаются туман, ночью в центре, на востоке области гололед. Ветер южный, юго-восточный днем на западе области 15-20 м/с. В Кызылорде ночью ожидается туман.

16 декабря днем в Атырауской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, южный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Атырау: 16 декабря днем ожидается гололед. Ветер юго-восточный, южный порывы 15-18 м/с

16 декабря утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, на севере области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. г. Костанай: 16 декабря днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем на большей части области туман, гололед, на севере, востоке области низовая метель. Ветер юго-западный, южный 15-20, днем на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Уральске ночью ожидается низовая метель, днем туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, гололед. В Конаеве ожидается ветер западный с переходом на юго-восточный порывы 18-23 м/с.

В области Абай ночью ожидается метель, днем на востоке, юге, в центре области метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью 15-20, на юго-западе, в центре области порывы 25 м/с, днем на востоке, в центре области 15-20 м/с.В Семее ночью ожидается метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидается низовая метель.