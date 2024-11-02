Где в Казахстане наблюдается наибольший дефицит врачей

Министерство здравоохранения РК назвало города и регионы, где наблюдается наибольший дефицит врачей, передаёт BaigeNews.kz.

"Высокая потребность во врачах существует в крупных городах – Астана (702 врача), Алматы (497 врачей), Шымкент (234 врача). На уровне сельских населённых пунктов наибольший спрос на медработников наблюдается в Акмолинской (116 врачей), Туркестанской областях (135 врачей) и ЗКО (89 врачей)", – сообщает пресс-служба Минздрава.

В ТОП-5 наиболее востребованных специальностей хирургической группы входят анестезиологи-реаниматологи, потребность составляет 306, хирурги – 210, офтальмологи – 112, оториноларингологи – 83, ангиохирурги – 44. Наиболее востребованные специалисты службы родовспоможения: акушеры-гинекологи – 253, неонатологи – 87.

Министерство здравоохранения как один их путей решения дефицита медицинских кадров предлагает сделать более эффективным механизм распределения выпускников медвузов.

"В настоящее время почти треть выпускников медвузов не работают по распределению, в основном предпочитают для трудоустройства частные медицинские организации. К тому же отсутствует гармонизация между подготовкой кадров в рамках государственного образовательного заказа и подготовкой кадров за счёт средств местных бюджетов (гранты МИО), что отражается на эффективном планировании медицинских кадров, мониторинг по доезду специалистов на места также слабо ведётся", - отметил в своём выступлении первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на выездном заседании сената парламента в области Абай.

В качестве действенных мер для изменения ситуации министерством здравоохранения предлагается вернуть персональное распределение на работу молодых специалистов на уровень уполномоченного органа в условиях, когда необходимо установить чёткую координацию в кадровом обеспечении.

Второе - внедрить отсрочку для отработки для отдельных категорий выпускников, ввести продолжение обучения в резидентуре, для медицинских работников, имеющих не менее трёх лет стажа работы на уровне ПМСП, внедрить процедуру раннего (предварительного) распределения.

Вместе с тем, целесообразно создать региональные комиссии на местах для регулирования распределения кадров и координации работы по оказанию мер социальной поддержки.

Кроме того, ведомство инициирует целый пакет дополнительных стимулирующие мер для удержания кадров на местах и повышению престижа врачебной деятельности в сельской местности. Среди них – обновление образовательных программ для врачей-интернов, организация программ психологической поддержки и внедрение систем поощрения для медработников с длительным стажем и другие меры нематериального стимулирования.

Эти инициативы направлены на укрепление системы здравоохранения и создание условий для снижения оттока медицинских кадров из сельской местности.