Где в Казахстане меньше всего тратят на рестораны и кафе

В Казахстане назвали область, жители которой тратят меньше всего на рестораны и кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

По информации аналитиков, во втором квартале текущего года расходы на рестораны, кафе и аналогичные заведения в РК в среднем составили 2,1 тыс. тг на душу населения — на 15,6% больше, чем годом ранее.

"Больше всего на рестораны и кафе тратили жители Алматы: в среднем 3,9 тыс. тг на душу населения — на 10,7% больше, чем годом ранее. Далее идут Кызылординская и Алматинская области: по 3,7 тыс. тг в каждом из регионов. Наименьшие расходы на рестораны, кафе и аналогичные заведения были зафиксированы в Мангистауской области", - сообщили аналитики.

Между тем, в августе текущего года цены на услуги ресторанов и гостиниц выросли на 13,1% по сравнению с августом прошлого года.