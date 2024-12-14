Популярный казахстанский курорт Бурабай пользуется огромной популярностью у туристов: мараловодческое хозяйство, Центр пантолечения, небольшой этноаул с настоящими юртами и национальными традициями – все это доступно каждому туристу. Особенно большой интерес к этому объекту проявляют иностранные гости. Корреспондент BaigeNews.kz побывал в необычном пресс-туре и познакомился с уникальной природой и забавными обитателями этого места.

Как рассказали в охотхозяйстве, природная среда Бурабая очень благоприятна для разведения маралов. Горные лесостепи позволяют оленям полноценно питаться, чтобы набирать необходимый вес и органично развиваться.

В мараловодческом хозяйстве сегодня насчитывается около 200 особей этого благородного животного. Обитают они в своей естественной среде – в густом лесном массиве площадью 600 га. Все олени находятся под пристальным контролем ветеринаров.

По словам инженер-охотоведа нацпарка Максима Пака, зимой подопечным требуется помощь человека: маралов нужно подкармливать и защищать от браконьеров.

"В дикой среде зерновые не произрастают, поэтому зимой мы подкармливаем животных и разнообразим их меню, которое в холода становится более экзотическим. Ведь маралы не могут добыть себе достаточно пропитания. Территория ГНПП сегодня составляет 129 тысяч гектар, в общей сложности здесь около 1500 голов Асканийского оленя. Наши егеря ежедневно дежурят, охраняют своих подопечных, проводят биотехнические мероприятия", — рассказал Максим Пак.

К слову, с начала года на территории нацпарка поймали 36 браконьеров. Правда, большинство из них — за незаконное рыболовство. На Бурабае насчитывается шесть крупных озёр и рыбный промысел на них запрещён.

В Центре пантолечения организовано производство лекарств на основе пантов марала. Как известно, в пантах содержатся разнообразные микроэлементы, витамины и биологически активные вещества, используемые в лекарствах для укрепления иммунной системы, борьбы с болезнями суставов, сердца, восстановления нервной системы, а также жизненных сил и энергии.

Фото: Адиль Нуртазин