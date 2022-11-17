Где в Астане могут проголосовать граждане без прописки

Фото: gov.kz

В столице открыли 23 избирательных участка для граждан, не имеющих прописки. Список их адресов, где в день выборов смогут проголосовать не зарегистрированные в городе граждане, опубликован на официальном сайте акимата столицы, передаёт BaigeNews.kz.

Специально для этого в день выборов для граждан без прописки на указанных участках будут проводить однодневную регистрацию.

"У жителей и гостей города без постоянной прописки есть возможность исполнить свой гражданский долг и внести свою лепту в важное событие в жизни страны. Для этого, данная категория граждан должна прийти в день выборов на избирательный участок и зарегистрироваться там на один день", - говорится в сообщении.

На предстоящих внеочередных выборах президента казахстанцы смогут голосовать вне зависимости от наличия прописки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Дополнение внесено в постановление Правительства от первого декабря 2011 года "Об утверждении правил регистрации внутренних мигрантов". В нём говорится, что регистрация лиц, снятых с учёта по месту жительства, в день выборов, в здании или помещении по адресу избирательного участка допускается.

Напомним, в Астане в день выборов откроют 406 избирательных участков. Узнать к какому участку относится гражданин, можно через сайт sailau.astana.kz, мобильное приложение Smart Astana, либо зайдя в чат-бот в Telegram или же позвонив в контакт-центр iKomek по номеру 109.

Ознакомиться со списком избирательных участков для граждан, не имеющих прописки, можно здесь.