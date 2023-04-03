Где в Алматы появятся новые пункты полиции

В МВД сообщили о строительстве новых участковых пунктов полиции в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

По словам начальника департамента полиции города Арыстангани Заппарова, запланировано строительство десяти современных участковых пунктов полиции, которые будут соответствовать всем требованиям международного стандарта.

"В рамках социальной ответственности достигнута договоренность со строительной компанией, которой в строящихся жилых комплексах будут предоставлены помещения под участковые пункты. Застройщик берет на себя “чистовую” отделку и оснащение помещений необходимой мебелью. Все камеры во дворах и подъездах, а также с прилегающей территории будут выведены в эти пункты полиции", - сообщили в МВД.