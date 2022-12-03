Где снимали видео про "постапокалипсис" на экибастузской ТЭЦ

Фото: Валерий Бугаев/Pavlodarnews.kz

В сети появился ролик о якобы промёрзшей ТЭЦ в Экибастузе. Автор показал большое помещение с ледяными сталактитами. На кадрах видны покрытые инеем трубы и колонны, внизу – застывшая вода, сверху практически нет крыши. Видео стало вирусным. После коммунальной аварии его начали массово распространять пользователи казнета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Павлодарского фотокорреспондента Валерия Бугаева заинтересовал ролик. Журналист решил выяснить, действительно ли станция выглядит так после объявленного в городе ЧС.

На видео никто не говорит – не объясняет, где снят ролик и что именно показывают зрителям. Однако в начале видно часть вывески со словом "ТЭЦ".

"Чтобы ответить на вопрос, на самом ли деле всё так плохо, я решил во что бы то ни стало побывать на станции и собственными глазами увидеть происходящее", – рассказал фотокорреспондент Валерий Бугаев.

Фото: Валерий Бугаев

Фото: Валерий Бугаев

Для этого журналисту пришлось отправиться в самое первое здание экибастузской ТЭЦ — в котлотурбинный цех. Его возводили ещё в прошлом веке. Именно здесь, на стройплощадке будущей ТЭЦ, в 50-х годах работал каменщиком политзаключенный Александр Солженицын, автор повести "Один день Ивана Денисовича".

"Меня сопровождали работники станции, ставшие на полчаса первоклассными гидами. Скрывать им что-либо не было смысла, так как это помещение уже лет тридцать не используется по своему прямому назначению. То есть не участвует в выработке тепло- и электроэнергии на станции", – добавил Валерий Бугаев.

Фото: Валерий Бугаев

Само здание, где находится цех, функционирует частично. На первом этаже расположены административные помещения. Но в цеху технологичное оборудование давно демонтировали. Последний котёл отсюда увезли более 20 лет назад. Хотя часть старых трубопроводов, проходящих вдоль стены, всё ещё используют для обогрева соседнего помещения. Именно их сотрудники отогревали огнём на распространённом видео.

Как пояснили представители ТЭЦ, здание сносить не планируют, но трубопроводы перенесут. Задвижки на них износились, поэтому вытекающая вода создаёт живописные ледяные скульптуры.

Фото: Валерий Бугаев

Фото: Валерий Бугаев

Экибастузскую электростанцию запустили 4 декабря 1956 года. Тогда в строй ввели паровой котёл №1 и турбину №1 мощностью 6 мегаватт. Одним из директоров Экибастузской ТЭЦ был Георгий Маленков — советский государственный и партийный деятель, председатель Совета министров СССР.

Фото: Валерий Бугаев

Напомним, в конце ноября в Экибастузе произошла авария на теплосетях, без отопления остались десятки домов. Предварительной причиной называют возможную техническую ошибку персонала станции, из-за чего резко повысилось давление, и на теплосетях возникли многочисленные порывы. В первые сутки специалисты выявили более 70 повреждений. Всего в городе устранили 15 крупных аварий на теплосетях.

В Экибастузе действует режим чрезвычайной ситуации, открыты стационарные и локальные пункты обогрева, жителям развозят дополнительные обогреватели. Но из-за последних растёт нагрузка на электросеть, поэтому случаются перебои.

После ЧП в Экибастузе Президент РК поручил создать комиссию, которая займётся проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону, а также рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

Фоторепортаж о том, как без отопления в 30-градусный мороз выживают экибастузцы можно посмотреть здесь. Над восстановлением города горняков сейчас трудится около 300 специалистов.

В Экибастуз также прибыли вице-премьер и глава МЧС. Для ликвидации последствий ЧС в город отправились ремонтные бригады из других городов страны и группировка МЧС РК. Планируется, что Роман Скляр останется в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.