Где смотреть трансляции с ХХХ Всемирной Зимней Универсиады

12 января в американском Лэйк-Плэсиде стартует ХХХ Всемирная Зимняя Универсиада. Честь Казахстана на ней будут защищать 78 спортсменов в 10 видах спорта. BaigeNews.kz узнал, где будут доступны трансляции соревнований.

Телеканал Qazsport в прямом эфире будет транслировать состязания, участие в которых примут 1443 студента из 50 стран мира. Спортсмены разыграют 86 комплектов медалей по 12 видам спорта.

Казахстан представят в шорт-треке:

1. Галиахметов Адиль

2. Шамуханов Еркебулан

3. Хван Антон

4. Жанисов Санжар

5. Клименко Валерий

6. Абулкатимов Алишер

7. Хан Яна

8. Волковитская Алёна

9. Амиргалиева Алия

10. Ермек Малика

11. Кумаркан Зейнеп

12. Ажгалиева Алина

В конькобежном спорте:

1. Мукаев Максат

2. Сагатов Багдаулет

3. Зуев Андрей

4. Артемьева Маргарита

5. Шумекова Иннеса

6. Ильященко Арина

В фигурном катании:

1. Шайдоров Михаил

2. Джиренбаев Диас

3. Текик Ясмин

4. Шакрова Русалина

5. Наурызова Гаухар

6. Датиев Бойсангур

13 января на лёд выйдут наши хоккеисты. Их соперниками станет сборная Кореи.

В заявку, по данным федерации, вошли 22 хоккеиста - 19 полевых игроков и три вратаря.

Казахстанские спортсмены свой лучший результат показали на домашней Универсиаде-2017 в Алматы. Тогда они завоевали 11 золотых, восемь серебряных и 17 бронзовых наград. В медальном зачёте Казахстан стал вторым после сборной России.