Где смотреть матчи "Астаны" и "Тобола" в плей-офф Лиги Конференций
Сегодня, 16:00
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Сегодня, 16:00Сегодня, 16:00
141Фото: fcastana.kz
Казахстанцы смогут в прямом эфире увидеть ответные матчи футбольных команд "Астана" и "Тобол" в раунде плей-офф Лиги Конференций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Обе игры состоятся 31 августа.
В 22:50 на телеканале Qazsport начнётся прямая трансляция матча "Виктория" Пльзень - "Тобол", а в 23:50 телеканал Qazaqstan покажет матч "Партизани" - "Астана".
Напомним, первый матч "Тобола" и "Виктории" прошёл в Костанае и завершился поражением казахстанской команды со счётом 1:2.
"Астана" и "Партизани" сыграли в столице Казахстана. Хозяева поля победили со счётом 1:0.
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