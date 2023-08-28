  • 28 Августа, 16:44
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Где смотреть матчи "Астаны" и "Тобола" в плей-офф Лиги Конференций

Сегодня, 16:00
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fcastana.kz Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00
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Фото: fcastana.kz

Казахстанцы смогут в прямом эфире увидеть ответные матчи футбольных команд "Астана" и "Тобол" в раунде плей-офф Лиги Конференций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Обе игры состоятся 31 августа. 

В 22:50 на телеканале Qazsport начнётся прямая трансляция матча "Виктория" Пльзень - "Тобол", а в 23:50 телеканал Qazaqstan покажет матч "Партизани" - "Астана".

Напомним, первый матч "Тобола" и "Виктории" прошёл в Костанае и завершился поражением казахстанской команды со счётом 1:2. 

"Астана" и "Партизани" сыграли в столице Казахстана. Хозяева поля победили со счётом 1:0.
 

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