Где смотреть матчи "Астаны" и "Тобола" в плей-офф Лиги Конференций

Казахстанцы смогут в прямом эфире увидеть ответные матчи футбольных команд "Астана" и "Тобол" в раунде плей-офф Лиги Конференций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Обе игры состоятся 31 августа.

В 22:50 на телеканале Qazsport начнётся прямая трансляция матча "Виктория" Пльзень - "Тобол", а в 23:50 телеканал Qazaqstan покажет матч "Партизани" - "Астана".

Напомним, первый матч "Тобола" и "Виктории" прошёл в Костанае и завершился поражением казахстанской команды со счётом 1:2.

"Астана" и "Партизани" сыграли в столице Казахстана. Хозяева поля победили со счётом 1:0.





