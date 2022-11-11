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Сегодня, 08:15
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Где смотреть бой Алимханулы — Бентли за титул чемпиона мира WBO
Утром 13 ноября казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) сразится в титульном поединке с британцем Дензелом Бентли (17-1-1, 14 КО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.
Бой Алимханулы — Бентли пройдёт в Лас-Вегасе (США), а на кону будет стоять принадлежащий казахстанцу пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Этот бой можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале "Хабар" — прямая трансляция запланирована на 08:00 по астанинскому времени.
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