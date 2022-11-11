Где смотреть бой Алимханулы — Бентли за титул чемпиона мира WBO

Фото: olympics.com

Утром 13 ноября казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) сразится в титульном поединке с британцем Дензелом Бентли (17-1-1, 14 КО), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Бой Алимханулы — Бентли пройдёт в Лас-Вегасе (США), а на кону будет стоять принадлежащий казахстанцу пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Этот бой можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале "Хабар" — прямая трансляция запланирована на 08:00 по астанинскому времени.

В России сделали прогноз на нокаут в этом бою.

В последний раз Жанибек Алимханулы выходил на ринг в мае: он сразился с британцем Дэнни Дигнумом (14-1-1, 8 КО) и отправил его в нокаут уже во втором раунде. Если говорить о новом сопернике казахстанца, то Дензел Бентли провёл свой последний бой в сентябре и нокаутировал в четвертом раунде своего соотечественника Маркуса Моррисона (25-6, 16 КО).