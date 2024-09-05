Где разместили лошадей и птиц участвующих в Играх кочевников

В Играх кочевников примут участие около 560 спортивных лошадей. Где взяли столько животных и как их разместили в Астане, рассказали в дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В ведомстве сообщили, что 114 лошадей представляют национальную сборную, 300 - лошади для тех стран, которые не привезли своих животных.

"Мы для тех стран, которые подали заявки на конные виды спорта, предоставляем 300 лошадей. Эти лошади спортивные, подготовленные. Был набор из всего Казахстана. Мы самых лучших отобрали. Они уже здесь, готовы к V Всемирным играм кочевников", - сказал замруководителя дирекции по подготовке и проведению мероприятия Аблай Кондыбаев на брифинге в СЦК.

146 лошадей разрешили привезти другим странам-участницам: 120 - из Кыргызстана, восемь - из Российской Федерации, 10 - из Узбекистана, семь - из Монголии, по две - из Китая и Турции.

Лошади, участвующие в Играх кочевников, размещаются в конноспортивном комплексе "Аргымак" и конюшнях, расположенных на ипподроме "Казанат". Помещения рассчитаны на 512 мест, что позволяет разместить всех лошадей, а также доставить их в нужное место в зависимости от программы соревнований.

В традиционном конкурсе охотничьего искусства "Құсбегілік" примут участие 45 птиц. Ожидается прибытие орлов, соколов и ястребов из Монголии и Кыргызстана. Птицы размещены в столичном цирке. Для их безопасности используют специальные индивидуальные клетки.

Все места для размещения животных, участвующих в играх кочевников, соответствуют необходимым ветеринарно-санитарным стандартам, заверили в дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников.