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Где растут самые вкусные арбузы в Казахстане
В село Шарбакты района Аккулы Павлодарской области с утра, несмотря на расстояние в 140 км потянулись почитатели "сладкой ягоды". Сегодня здесь проводят фестиваль, посвященный ей, передаёт BaigeNews.kz.
Жители гордо называют свое село "арбузной Меккой", "арбузным раем". Говорят, уникальность местной бахчевой культуры в том, что плоды зреют в естественных условиях, без полива, а потому они самые вкусные.
На выставке представлены не только арбузы, но и дыни с тыквами, которыми славится край. Ведь только в этом селе более 20 крестьянских хозяйств занимаются бахчевыми культурами. Люди с удовольствием фотографируют эти дары природы.
И едят, понимая, что совсем скоро эти самые вкусные арбузы исчезнут с прилавков до следующего лета.
Любители шашек играли, используя аппетитный инвентарь.
Гостья из США по имен Рэн говорит, что никогда не ела такого замечательного арбуза.
А каждый сельский округ хотел удивить гостей фестиваля и необычной подачей!
Самые вкусные арбузы могли купить все желающие.
Гости праздника с удовольствием слушали частушки, песни и стихи, посвященные "герою торжества".
Почётный гость мероприятия – Кабдулла Тусупов. Сегодняшние именитые бахчеводы района Аккулы называют его своим учителем.
После развала СССР и крупного местного совхоза он создал свое крестьянское хозяйство и серьезно занялся выращивания арбузов и дынь.
Знаниями делился с более молодыми последователями. Благодаря Кабдулле Тусупову были районированы для условий северного Казахстана три сорта.
Кабдулла Кусаинович говорит, что сегодня необходимо заниматься инновациями, чтобы местная продукция оставалась конкурентноспособной.
Детям арбузный фестиваль запомнится надолго. Это мероприятие не проводили в разгар пандемии, но теперь надеются, что оно станет ежегодным.
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