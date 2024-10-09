Где прячутся "серые" майнеры Казахстана и откуда они завозят технику

Законопроект о легализации майнинга работает в Казахстане с начала 2023 года. Однако до сих пор находятся те, кто обходит этот закон и пытается нелегально производить криптовалюты. Подробнее о таких нарушителях в материале BaigeNews.kz.

По последним данным, в стране официально зарегистрированы 56 цифровых майнеров. 31 из них получили лицензии I подвида, то есть они имеют на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга. 25 майнеров работают по лицензии II подвида. У них нет собственного центра обработки данных цифрового майнинга. Цифровой майнинг они осуществляют с использованием аппаратно-программного комплекса.

Немало в сфере и "серых" майнеров, которых периодически находят в разных точках республики.

Агентство РК по финансовому мониторингу сообщает о возбуждении девяти уголовных дел в сфере незаконного цифрового майнинга. Из них семь дел инициированы по факту незаконного предпринимательства, а два – по краже электроэнергии.

По данным ведомства, незаконные майнинговые фермы чаще всего располагаются в отдалённых от жилых зон местах, где обеспечен бесперебойный доступ к электроэнергии. Оборудование для таких ферм зачастую привозят из стран СНГ, включая Россию и Кыргызстан, а также из Китая.

Общая сумма преступного дохода по завершённым делам превышает 200 миллионов тенге.

За участие в "сером" майнинге предусмотрены как административные, так и уголовные меры ответственности. По последнему приговору суда от 16 августа 2024 года виновные лица были осуждены на два года лишения свободы и 2,6 года ограничения свободы с конфискацией имущества. В ходе операции было изъято свыше 1000 единиц оборудования для майнинга, стоимость которого составила 269 миллионов тенге, а также незаконно добытые биткоины на сумму около 100 миллионов тенге, которые были конфискованы в доход государства.

Исполняющий обязанности руководителя Управления по работе со СМИ Алибек Абдилов отметил важность борьбы с незаконным майнингом и недопущения нанесения вреда экономике страны. По его словам, граждане Казахстана, заметившие подозрительную деятельность в сфере майнинга, могут обратиться в МЦРИАП или в правоохранительные органы. Также доступен официальный telegram-бот Агентства – АФМ insider для подачи жалоб.

Не проводится профилактическая работа

Казахстанские майнеры продолжают нарушать закон из-за недостаточной профилактической работы в этой сфере. Такое мнение высказал председатель правления Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий и искусственного интеллекта Даурен Карашев.

"Майнинг сейчас – это лицензируемый вид деятельности. Им выдаётся два вида лицензии. Первый вид – о том, что у него должен быть дата-центр именно заточенный под дата-центр. Этот цифровой дата-центр должен располагаться в нежилой зоне с точки зрения пожаробезопасности. Кроме того, цифровой майнер должен иметь акт ввода в эксплуатацию. Это должно быть несущее здание. Второй вид – лицензия для собственников оборудования", - объяснил он.

Глава Ассоциации уверен, что это происходит из-за незначительной профилактической работы.

"Было бы хорошо, если МЦРИАП провёл месячник или полугодовое мероприятие совместно с правоохранительными и другими заинтересованными органами, чтобы воплотить в реальность закон. Надо было пройтись по всему Казахстану и комплексно проверить. Майнеры, которые захотели бы работать в честном русле, должны были переоформить, привести всё в соответствие новым требованиям", - сказал он.

В целом он не доволен исполнением закона о цифровых активах, в разработке которого участвовал лично.

"Законы написаны классные, душу вложили люди. А вот именно исполнение очень хромает. Такие вещи не должны были выявляться", - утверждает Даурен Карашев.

Он также рекомендует населению активно включиться в работу по выявлению "серых" майнеров.

"Если кто-то видит, он должен сразу сообщить. Должна быть нарисована карта цифровых майнеров. Если майнер работает вне этой карты, то нужно по горячей линии сообщить об этом соответствующему ведомству. Это ведомство должно быстро собрать рабочую группу и оперативно отреагировать", - говорит эксперт.

Даурен Карашев подчеркнул, что есть те, кто обходит эти нормы сознательно, и те, кто просто про них не услышал. Но, тем не менее, и та, и другая группа не дошла бы до этих многомиллионных ущербов, если бы проводились своевременные профилактические меры.