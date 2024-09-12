Где пройдёт матч "Астана" - "Челси"

Футбольный клуб "Челси" объявил, что матч группового этапа Лиги конференций УЕФА против ФК "Астана" пройдёт на Центральном стадионе в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Реконструкция впечатляющего стадиона "Астана Арена", вмещающего 30 000 зрителей, оснащённого раздвижной крышей и подогревом пола, привела к тому, что в этом сезоне "Астана" будет проводить домашние матчи в другом месте. Они провели домашние матчи квалификации Лиги конференций на Центральном стадионе в Алматы. Именно там "Астана" примет "Челси" 12 декабря", - сказано в сообщении.

Этот матч станет для "синих" последним выездным в рамках лиги, которая теперь представляет собой единый этап из 36 команд. Каждая команда играет по шесть матчей (три дома, три на выезде).

По окончании этапа восемь лучших клубов выходят напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места с девятого по 24-е, затем соревнуются в плей-офф за место в финале.





