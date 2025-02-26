Где построят вторую АЭС в Казахстане
Названы перспективные участки.
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Правительство Казахстана определило площадки, на которых в перспективе возможно строительство второй атомной электростанции. Об этом сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Я сразу попрошу журналистов: когда мы говорим о перспективных площадках, это не означает, что мы там будем строить. В прошлый раз я сказал, что эти площадки определены, и сразу появилась информация, что Казахстан будет там строить. Это либо элемент непрофессионализма, либо попытка создать сенсацию, но её нет", - начал Саткалиев.
По словам министра, выбор площадок основывается на необходимости развития регионов, покрытия нагрузки в электроэнергии и диверсификации национальной энергосистемы.
Среди перспективных участков он назвал район Балхаша, где возможно строительство до четырёх энергоблоков мощностью 1200 МВт. Также рассматриваются площадки в Курчатове (до двух блоков по 1200 МВт) и на территории бывшей ТЭЦ в ТОО "МАЭК", где возможно размещение АЭС средней мощности.
Однако сроки строительства пока не определены. Первоочередной задачей остаётся завершение процесса по первой атомной станции. После этого будет пересмотрен энергетический баланс страны, и уже на основе комплексного анализа примут окончательное решение.
Саткалиев напомнил о поручении главы государства по созданию ядерного кластера. Он должен охватывать всю цепочку: от добычи урана и производства топливных сборок до строительства атомных станций.
Глава Минэнерго отметил, что в среднесрочной перспективе Казахстан планирует построить не менее трёх АЭС. Конфигурацию первой станции планируют объявить уже в первом полугодии 2025 года.
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