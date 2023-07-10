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Где построят новые роддома в Астане
В столичном акимате обещают, что после запуска двух новых перинатальных центров количество коек увеличится вдвое, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По информации администрации города, один роддом возведут на пересечении улицы Кобда и проспекта Абылай хана. Для этих целей определён земельный участок площадью 2,6 гектаров. На сегодня проведён конкурс на разработку проектно-сметной документации, объявлен победитель - ТОО "АстанаИнжпроект".
"На текущий момент эскизный проект согласован с управлением архитектуры. Разработка проектно-сметной документации завершена", - сообщили в ведомстве.
Проектирование и строительство второго перинатального центра будет реализовано при поддержке АО "ФНБ "Самрук-Казына", для этого обозначен земельный участок в районе пересечения улиц Ақан Сері – С189 площадью пять гектаров.
"По городу Астана стационарная медицинская помощь женщинам во время беременности, в родах, в послеродовом периоде и новорожденным детям предоставляется в трёх родовспомогательных организациях третьего уровня с коечной мощностью 550 коек. Отмечается увеличение родов за последние 10 лет на 41%. Появилась потребность новых ПЦ", - констатировали в акимате.
Сообщается, что новые перинатальные центры с мощностью не менее 250 коек каждый покроют существующую потребность в местах.
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