В Павлодаре полицейские вместе с депутатами отправились в рейд и проверили, где по ночам гуляют подростки, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, рейд провели в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Подросток".

По итогам проверки, 16 несовершеннолетних оказались вне дома без сопровождения взрослых. Некоторых обноружили в кафе и клубах после 22:00. В результате четыре администратора заведений получили штрафы, а семь родителей привлекли к ответственности за то, что не следили за своими детьми. Ещё девять подростков гуляли по улицам после 23:00. Например, одного молодого человека заметили на Центральной набережной — с друзьями, но без родителей и законных представителей, которых привлекли к отвественности.

Также полицейские зафиксировали пять случаев, когда родители вообще не занимаются своими детьми. Один из таких примеров — семья, состоящая на учёте. Случай из разряда "мама пьёт, дома бардак, дети растут без присмотра" вынесут на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.

"Такие рейды продлятся до 6 мая. Родителям рекомендуем быть внимательнее к своим детям, интересоваться, где и с кем они проводят время — не только на улице, но и в интернете", — отметили в департаменте.

Проверки с участием депутатов и общественников будут продолжаться.