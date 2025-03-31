В социальных сетях распространилось видео, на котором отец исполнил мечту своей маленькой дочери, создав для нее уютный уголок красоты. Этот трогательный поступок быстро покорил пользователей Казнета и вызвал волну восхищения, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как мужчина сначала подготавливает полку, затем устанавливает светящееся зеркало, аккуратно расставляет косметику и аксессуары. После завершения работы он заводит дочь в комнату с закрытыми глазами и показывает ей сюрприз.

Реакция девочки не оставила никого равнодушным – она с восторгом бросается к отцу в объятия, выражая свою благодарность. В конце ролика малышка с радостью садится за свой новый столик и начинает наводить красоту.

Видео моментально стало популярным в сети, а пользователи оставили множество теплых комментариев:

"Где найти такого папу?";

"У меня дедушка таким был – все мог смастерить по моей просьбе! Эх, ностальгия...";

"Мне за 40, а я тоже такое хочу!";

"Я очень рада за ребенка! Папа для девочки – это стена непоколебимая!".