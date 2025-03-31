"Где найти такого папу?": отец сделал подарок дочери и растопил сердца казахстанцев
Заботливый папа поразил сеть трогательным сюрпризом.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В социальных сетях распространилось видео, на котором отец исполнил мечту своей маленькой дочери, создав для нее уютный уголок красоты. Этот трогательный поступок быстро покорил пользователей Казнета и вызвал волну восхищения, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах видно, как мужчина сначала подготавливает полку, затем устанавливает светящееся зеркало, аккуратно расставляет косметику и аксессуары. После завершения работы он заводит дочь в комнату с закрытыми глазами и показывает ей сюрприз.
Реакция девочки не оставила никого равнодушным – она с восторгом бросается к отцу в объятия, выражая свою благодарность. В конце ролика малышка с радостью садится за свой новый столик и начинает наводить красоту.
Видео моментально стало популярным в сети, а пользователи оставили множество теплых комментариев:
- "Где найти такого папу?";
- "У меня дедушка таким был – все мог смастерить по моей просьбе! Эх, ностальгия...";
- "Мне за 40, а я тоже такое хочу!";
- "Я очень рада за ребенка! Папа для девочки – это стена непоколебимая!".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Пересадка почек спасла жизни двух человек в Шымкенте
- Борец Болат Сакаев одолел соперника из Китая и вышел в финал ЧА в Иордании
- Землетрясение на территории Китая зарегистрировали казахстанские сейсмологи
- Взятки от директоров школ и миллионные хищения: новые уголовные дела завёл Антикор
- Казахстан обыграл Беларусь в отборе на Евро-2025 по футзалу