  • 31 Марта, 22:47
  • BAIGENEWS

"Где найти такого папу?": отец сделал подарок дочери и растопил сердца казахстанцев

Заботливый папа поразил сеть трогательным сюрпризом.

Сегодня, 21:43
АВТОР
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Кадры видео Сегодня, 21:43
Сегодня, 21:43
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Фото: Кадры видео

В социальных сетях распространилось видео, на котором отец исполнил мечту своей маленькой дочери, создав для нее уютный уголок красоты. Этот трогательный поступок быстро покорил пользователей Казнета и вызвал волну восхищения, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как мужчина сначала подготавливает полку, затем устанавливает светящееся зеркало, аккуратно расставляет косметику и аксессуары. После завершения работы он заводит дочь в комнату с закрытыми глазами и показывает ей сюрприз.

Реакция девочки не оставила никого равнодушным – она с восторгом бросается к отцу в объятия, выражая свою благодарность. В конце ролика малышка с радостью садится за свой новый столик и начинает наводить красоту.

Видео моментально стало популярным в сети, а пользователи оставили множество теплых комментариев:

  • "Где найти такого папу?";
  • "У меня дедушка таким был – все мог смастерить по моей просьбе! Эх, ностальгия...";
  • "Мне за 40, а я тоже такое хочу!";
  • "Я очень рада за ребенка! Папа для девочки – это стена непоколебимая!".
 
 
 
 
 
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Публикация от Астана лайв 24 Жаналық Новости (@astana_live24)

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