Депутат Мажилиса Анас Баккожаев во время обсуждения законопроекта об искусственном интеллекте вновь высказался о негативном влиянии использования ИИ, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Мажилисмен заявил, что его слова о рисках технологии были неправильно поняты обществом.

"В прошлый раз я высказался об опасности искусственного интеллекта. Общество подумало, что я против. Я не против искусственного интеллекта. Я говорил о вреде, который он с собой несет", – подчеркнул депутат.

Он привёл конкретный пример: учитель задаёт домашнюю работу, составленную с помощью ИИ, дети выполняют её также с помощью нейросети, а родители при этом не участвуют в процессе.

"Кто учится на магистратуре – то же самое. Научную работу пишет не человек, а ИИ. Руководитель, который должен проверять, сам не читает, отправляет в ChatGPT и просит сделать выводы", – отметил Баккожаев.

По его словам, такие процессы ведут к утрате самостоятельного мышления и обеднению словарного запаса у детей.

"Где наши мозги? Как мы запишем духовную составляющую, как защитим науку, знания?", – задался он вопросом.

Депутат также раскритиковал проект закона об искусственном интеллекте, заявив, что в нём не прописаны механизмы защиты знаний и культуры.