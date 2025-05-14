"Где наши мозги?" — депутат раскритиковал слепое использование ИИ
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Депутат Мажилиса Анас Баккожаев во время обсуждения законопроекта об искусственном интеллекте вновь высказался о негативном влиянии использования ИИ, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Мажилисмен заявил, что его слова о рисках технологии были неправильно поняты обществом.
"В прошлый раз я высказался об опасности искусственного интеллекта. Общество подумало, что я против. Я не против искусственного интеллекта. Я говорил о вреде, который он с собой несет", – подчеркнул депутат.
Он привёл конкретный пример: учитель задаёт домашнюю работу, составленную с помощью ИИ, дети выполняют её также с помощью нейросети, а родители при этом не участвуют в процессе.
"Кто учится на магистратуре – то же самое. Научную работу пишет не человек, а ИИ. Руководитель, который должен проверять, сам не читает, отправляет в ChatGPT и просит сделать выводы", – отметил Баккожаев.
По его словам, такие процессы ведут к утрате самостоятельного мышления и обеднению словарного запаса у детей.
"Где наши мозги? Как мы запишем духовную составляющую, как защитим науку, знания?", – задался он вопросом.
Депутат также раскритиковал проект закона об искусственном интеллекте, заявив, что в нём не прописаны механизмы защиты знаний и культуры.
"Не подумайте, что партия Ауыл древняя и отсталая", – добавил он.
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