В Астане нет дефицита картофеля и приняты меры для обеспечения стабильных цен на этот продукт. Об этом сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

"АО “СПК “Astana” заключило контракты на поставку более семи тысяч тонн картофеля, что позволяет удерживать фиксированные цены на продукт в ряде торговых точек. Стоимость картофеля варьируется от 185 до 250 тенге за килограмм", - отметили в акимате.

Законтрактованные объёмы распределены между несколькими поставщиками: ТОО "Magnum Cash&Carry" — 4 160 тонн, ТОО "КазПромАгро" (Павлодарская область) — 2 240 тонн, КХ "Нурбек" (Туркестанская область) — 680 тонн.

Картофель из этих партий доступен в торговых сетях города, включая "Магнум", "Вкусмарт", "Аян", "Анвар", "Фермаг", а также на рынках "Сауран", "Шапагат" и других.

СПК “Astana” продолжает работу по заключению новых контрактов на поставку ещё более семи тысяч тонн картофеля. Уже определены поставщики из Туркестанской, Павлодарской и Алматинской областей. Особое внимание уделяется формированию запаса картофеля в сети Magnum по фиксированной цене — 185 тенге за килограмм.

Региональная комиссия проводит мониторинг и постоянные проверки по необоснованному повышению цен на социально значимые продовольственные товары.