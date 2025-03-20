Длительные выходные на Наурыз для казахстанцев — прекрасный повод съездить за границу без необходимости брать отдельный отпуск. В преддверии главного весеннего праздника аналитики energyprom.kz подготовили информацию о том, как можно провести выходные с 21 по 25 марта за рубежом или в турах по регионам Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Вариантов много, на разный вкус и кошелёк.

Начнём с заграничных туров. Турпоездки в страны дальнего зарубежья чаще всего включают в себя услуги воздушного транспорта, поэтому обходятся дороже, чем варианты автомобильных или железнодорожных путешествий в ближайшие страны. Пример — туры в Узбекистан, которые оцениваются в 180 тыс. тг за поездку на автобусе на 4-5 дней и в 190 тыс. тг при путешествии на поезде Jibek Joly по трансграничному маршруту "Алматы — Туркестан — Ташкент — Самарканд — Тараз — Алматы".

Наиболее бюджетные варианты дальних поездок на ближайший длинный уик-энд — в Объединённые Арабские Эмираты (от 220,7 тыс. тг с человека за тур) и Египет (от 255,7 тыс. тг). Самый дорогой вариант, по данным с сайтов туроператоров — Мальдивы. Минимальная стоимость тура на эти острова достигает 567 тыс. тг, максимальная — 743,7 тыс. тг с человека.

При анализе заграничных туров, предлагаемых крупными туроператорами Казахстана, мы обратили внимание на то, что стоимость путёвки с вылетом именно с 21 по 25 марта во многие страны значительно превышает цены в другие дни месяца. В разных туристических направлениях эта разница колеблется от 10% до 35%, а в некоторых случаях бывает даже двукратной.

Для тех, кто предпочитает провести праздничную неделю в родной стране, вариантов отдыха тоже немало. Однако есть нюансы. Например, для многодневных пеших и джип-туров по Восточному Казахстану сейчас не сезон — в регионе ещё лежит снег, и в конце марта в горных районах будет его активное таяние. В это время года на крупных загородных трассах ВКО сохраняются риски схода лавин, межсезонного бездорожья. Лучшее время для осмотра красот казахстанского Алтая — лето. Стоимость путёвки на 10 дней с учётом проживания в санаториях — около 500 тыс. тг на человека. Это данные сервиса Kazahstan.travel.

На юге конец марта обещает порадовать гостей солнечными днями. И путёвка в самые популярные туристические локации страны обойдётся казахстанцам сравнительно недорого. Например, стоимость однодневного тура по красотам Алматинской области составляет 8,5–10 тыс. тг без учёта стоимости проезда из регионов до Алматы. Индивидуальные экскурсии по области дороже: до 40 тыс. тг. Пешие или автобусные прогулки по Южной столице с гидом оцениваются в скромную сумму в 3 тыс. тг.

В "меню внутреннего туризма" также есть много активных туров по регионам. В Карагандинской области можно побывать в музее-шахте, в Коргалжынском природном заповеднике Акмолинской области — полюбоваться на цветущие дикие тюльпаны, в Туркестане — посетить знаменитый мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Средний ценник на автобусные туры в регионах — 30 тыс. тг.

Большие надежды на Наурыз возлагают отечественные туроператоры, ориентированные на въездной туризм. В прошлом году Министерство туризма и спорта РК выдвинуло идею продвижения Наурызнама — недели весеннего празднования — в качестве ключевого туристического бренда страны.

По данным профильного ведомства, в прошлом году нашу страну посетили 15,3 млн иностранных гостей, из них более 10 млн человек оставались более одного дня. По расчётам специалистов Министерства туризма и спорта РК, общий объём расходов иностранных туристов на территории Казахстана в 2024 году составил 1,2 трлн тг.