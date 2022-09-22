Где и во сколько смотреть матч Казахстан — Беларусь в Лиге наций

Фото: sports.kz

22 сентября в Астане пройдёт матч пятого тура Лиги наций, в котором сборная Казахстана примет команду Беларуси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Казахстан — Беларусь начнётся в 19:50 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport. Текстовая трансляция доступна — по этой ссылке.

После четырёх туров положение команд в группе третьего дивизиона С Лиги наций таково: Казахстан — 10 очков, Словакия — шесть очков, Азербайджан — четыре очка, Беларусь — два очка. В своём последнем матче сборная Казахстана дома обыграла Словакию (2:1), а сборная Беларуси в гостях потерпела поражение от Азербайджана (0:2). Что касается первого матча в группе сборных Казахстана и Беларуси, то эта игра состоялась в июне на нейтральном поле в Сербии и закончилась вничью — 1:1.