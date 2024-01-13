Где и когда в Астане можно окунуться в прорубь

18-19 января во всех православных храмах Астаны пройдет празднование Крещения Господне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Праздник будет проходить во всех православных храмах города: Успенском кафедральном соборе (ул. Куйши дина. 27), Констатино-Еленинском храме (пр.Республики,12), Храме преподобного Серафима Саровского (пр.Богенбай батыра. 8).

По рекомендации Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны, в связи с истончением льда, проруби для массовых купаний будут установлены на левом берегу реки Есиль, в районе набережной парка "Столичный" (возле центрального пляжа).

Места для купаний станут доступными с 20:00 часов 18 января (после освящения воды) до 02:00 часов 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 8:00 утра 19 января до 23:00 19 января.

Обеспечивать безопасность жителей во время религиозной церемонии будет водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах крещенских купаний будут дежурить бригады скорой помощи.

Призываем жителей и гостей столицы соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при купании.