Где и когда пройдут школьные ярмарки в Астане

С 1 по 31 августа в нескольких локациях в Астане будут работать школьные ярмарки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

На торговых рядах можно будет приобрести канцелярские товары и школьную форму ценам ниже, чем в магазинах.

Ярмарки пройдут по следующим адресам:

- ТД "Аймақтау" с 1 августа по 5 сентября, время работы с 9:00 до 20:00;

- ТД "Тұлпар" с 1 августа по 5 сентября, время работы с 10:00 до 21:00;

- Супермаркет "Magnum" (пр. Туран, 55Д) с 3 августа по 1 сентября, работает круглосуточно;

- ⁠Супермаркет "Анвар" (пр. Туран, 45) с 3 августа по 1 сентября, время работы с 9:00 до 22:00;

- ⁠ТД "Тумар" (ул. Сыганак, 1Б) с 1 августа по 15 сентября, время работы с 10:00 до 22:00;

- ⁠ТРЦ "Сарыарка" (пр. Туран, 24) – с 15 августа по 1 сентября, время работы с 10:00 до 22:00;

- ТЦ "Рахмет" с 5 августа по 31 августа, время работы с 10:00 до 20:00;

- ТЦ "Джафар" с 5 августа по 31 августа, время работы с 10:00 до 20:00;

- ТРЦ "Көктал" с 5 августа по 31 августа, время работы с 10:00 до 20:00;

- ТЦ "Асем" с 5 августа по 31 августа, время работы с 10:00 до 20:00;

- ТРЦ "Astana Mall" 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, время работы с 10:00 до 17:00;

- ТРЦ "Аружан" 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, время работы с 10:00 до 17:00.