Где и когда будет построен завод по утилизации ПХД-отходов в Акмолинской области

Фото: ecounion.kz

Мини-предприятие по утилизации полихлорированных дефинилсодержащих отходов планируется построить в селе Енбекшильдерское района Биржан сал Акмолинской области. На будущий завод возлагается большая ответственность – выполнить обязательства Казахстана по Венской и Стокгольмской конвенциям, уничтожив озоноразрушающие вещества и стойкие органические загрязнители. Что будет представлять собой комплекс? Есть ли основания местным жителям переживать за экологию и своё здоровье? Ответы на эти и другие вопросы в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Степногорцы: "Ждём, когда вывезут опасные отходы"

Напомним, о том, что завод по утилизации опасных отходов собираются строить на территории Акмолинской области, стало известно летом 2020 года. Тогда в Степногорск – на склады местной компании "ЭкоЛюкс-Ас" – привезли конденсаторы с полихлорированными дефинилами. Их доставили из бывшей радиолокационной станции "Дарьял-У", которая расположена в водоохранной зоне Балхаша.

Тогда же местные жители узнали, что Казахстан как участник Стокгольмской конвенции взял на себя обязательства уничтожить до 2028 года отходы, которые содержат стойкие органические загрязнители. Упоминались и другие документы, к примеру, Монреальский протокол – по веществам, разрушающим озоновый слой.

А пока отечественные предприятия отправляют высокотоксичные отходы воздушным транспортом для утилизации за рубежом.

Полихлорированные дефинилы – это химикаты, распространённая разновидность стойких органических загрязнителей. По мнению экспертов, они могут нанести серьёзный вред окружающей среде и здоровья человека – подавляют иммунитет, поражают работу жизненно важных органов и систем (печени, почек, центральной нервной, гормональной и репродуктивной систем), может приводить к врождённым патологиям и уродствам плода, а также мутациям у последующих поколений.

Степногорск – регион и без того экологически неблагополучный. Здесь и пыль от золотодобывающих карьеров и хвостохранилищ, и законсервированные урановые рудники, и частая "роза ветров". Поэтому, узнав о планах властей, местные жители решительно воспротивились. Они выразили категорическое несогласие с тем, чтобы сюда ко всему прочему свозили ещё и токсичные отходы со всей страны. Людей беспокоило и выбранное место: близость не только города и посёлков (Аксу, Бестобе, Кварцитка), но и воинской части, а также предприятие, которое снабжает помидорами Казахстан.

Степногорцы даже вышли на митинг, где озвучили свои требования: отказаться от планов по строительству завода и поскорее вывезти опасные отходы. Они даже обратились к знаменитому земляку – российскому стендаперу Нурлану Сабурову.

Успокоить население пытались эксперты на общественных слушаниях. Они объясняли, что, например, в случае непредвиденных ситуаций установку можно будет отключить. Что будут работать датчики онлайн-мониторинга вредных выбросов. Ссылались на авторитет международных участников проекта – ООН, Глобальный экологический фонд. Мотивировали, что будут созданы новые рабочие места.

Но люди своих позиций не сдали. После этого акимат Акмолинской области объявил, что проект не соответствует природоохранному законодательству и не будет реализован на территории Степногорска. Минэкологии, в свою очередь, обещало вывезти ПХД-отходы, но сроки отодвигались, а воз, вернее, бочки, и ныне там.

"Жители города Степногорска направили 13 тысяч подписей президенту против строительства у нас комплекса по утилизации токсичных ПХД и против их хранения, – комментирует местный экоактивист Артём Сочнев. – От первой перспективы мы отбились, проведя митинг и показав активность на общественных слушаниях. А вот с вывозом отходов нас Министерство экологии обмануло, подписав с общественностью меморандум о том, что отходы вывезут через год. Не вывезли. За это время уже назначили третьего министра – ни один не смог просто перевезти отходы с одного склада на другой так же, как привезли их к нам. Санитарно-эпидемиологическое заключение у компании, хранящей отходы, отозвали, срок хранения 24 месяца уже вышел, а отходы продолжают находиться на складе в Степногорске".

Местные жители пытались адресовать свой вопрос главе государства Касым-Жомарту Токаеву во время его визита в регион.

Напомним, что он выразил поддержку по строительству мини-предприятия.

Аким: "Налоги и новые рабочие места…"

Известно, что реализовать проект решено в селе Енбекшильдерское в районе Биржан сал Акмолинской области.

На Едином экологическом портале ecoportal.kz уточняется, что ближайшая жилая зона от выбранного земельного участка располагается в 1,2 км. Ближайший водоём – солёное озеро Атансор – в 2 км и река (приток озера) – 6,7 км.

В Енбекшильдерский сельский округ входят аулы Енбекшильдерское и Актас. В них, по информации акима района Биржан сал Достанбека Есжанова, проживают 750 человек.

"На этой территории у нас расположено промышленное предприятие "Оркен Атансор", которое занимается добычей железной руды. Железная дорога примыкает", – уточнил Есжанов.

По словам акима района, первые общественные слушания состоялись, на них рассматривался вопрос воздействия предприятия на окружающую среду.

"У населения, конечно, были вопросы. Люди переживают, как работа завода может отразиться на показателях воздуха, почвы и воды, здоровье жителей. Инвесторы дали исчерпывающие ответы. Также в конце февраля я проводил отчётную встречу с населением, мы проговорили проект, возражений не было. Новые общественные слушания назначены на 28 марта, теперь уже по самому проекту. После них, насколько мне известно, инвестор планирует приступить к реализации. На сегодня проект разработан и "заходит" на экспертизу", – прокомментировал в телефонном интервью Д. Есжанов.

Аким также добавил, что новый завод позволит создать – предварительно – 110-150 рабочих мест.

"Трудоустраивать будут местных жителей. Кроме того, это инвестиции в наш район, соответственно, на увеличении доходной части скажется, это и социальные отчисления, и налоги, и плата за эмиссии в окружающую среду", – заключил Достанбек Есжанов.

Минэкологии: "Весь процесс будет отвечать нормам ЭК"

Что будет представлять собой мини-предприятие по утилизации ПХД-отходов?

Основными объектами на промышленном комплексе будут линия по переработке холодильного и климатического оборудования, установка по уничтожению отходов, котельная, газгольдерная, холодные склады, административно-бытовые помещения.

"Максимальный объём сжигания отходов зависит от мощности оборудования и вида отходов. Предельная производительность составит 250 кг/час. Планируемый годовой объём – 2 160 тонн", – уточняется на ecoportal.kz.

В Министерстве экологии и природных ресурсов РК в ответ на запрос редакции сообщили, что в Акмолинскую область запланирована поставка установки по переработке холодильного/климатического оборудования и термического удаления озоноразрушающих веществ и стойких органических загрязнителей. Её мощность – до 800 тонн.

Установка предусматривает две линии. Первая – по переработке холодильного/климатического оборудования – на сегодняшний день уже поставлена в Казахстан, завершены все таможенные процедуры. Вторая – по уничтожению отходов, её ожидают в текущем году. Запустить установку планируется в 2024-м.

Не будет ли завод вредным для жителей?

"Проектная организация разработала проект отчёта о возможных воздействиях. В нём выявлены, изучены, описаны и оценены на основе исследований возможные существенные воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации установки. Проведены общественные слушания в формате открытого собрания, а также получены замечания и предложения от заинтересованных госорганов. Комитет экологического регулирования и контроля выдал заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду, сделан вывод о допустимости реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий", – говорится в официальном ответе вице-министра Досбола Бекмагамбетова.

Установка предусматривает технологический процесс термического обезвреживания отходов. Он включает узлы подачи отходов на утилизацию; термического обезвреживания отходов и последующее дожигание дымовых газов; многоступенную очистку газовых выбросов (семь степеней); выгрузку золы, а также онлайн-мониторинг дымовых газов.