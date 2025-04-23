"Где деньги?": В Казахстане требуют расследовать работу авторских обществ
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На заседании Мажилиса депутат Бакытжан Базарбек резко раскритиковал работу авторских обществ и призвал к срочным проверкам со стороны Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов. По его словам, в сфере защиты авторских прав действуют непрозрачные схемы, а миллионы тенге попросту "растворяются", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"У меня все вопросы в стиле: где деньги? Уже пора наводить порядок в авторских обществах. Проверки нужно открывать Генпрокуратурой, правоохранительными органами. Факты хищений говорят сами за себя", – заявил Базарбек.
Он привел статистику за 2023 год: авторские общества собрали 1,5 млрд тенге, распределили по документам 1,2 млрд, однако до самих авторов – композиторов, писателей, музыкантов – дошло лишь 587 млн тенге. Это всего 39% от собранной суммы, в то время как по закону авторы должны получать не менее 70%.
"А вот от 700 млн до 1 млрд они каким-то образом потерялись в карманах руководителей авторских обществ. И у меня вопрос к министру – вот эти серые схемы, почему вы не проверяете эти авторские общества? Когда будут уголовные дела? Вы будете этим вопросом заниматься?", – обратился депутат к министру юстиции Ерлану Сарсембаеву.
Министр согласился с критикой и признал, что проблема сохраняется.
"Такая проблема есть, и сфера действительно нуждается в серьезной трансформации и усилении контроля. Цифры, которые вы привели, соответствуют действительности", – сказал министр.
Он также сообщил данные за 2024 год: собрано 1,7 млрд тенге, распределено – 1,2 млрд, авторам же выплачено всего 920 млн тенге. Это 53% от суммы, при том что по закону положено минимум 70%.
"Реальную картину ни я, ни кто-либо другой сказать не сможет, потому что рынок и емкость этого рынка объективно и достоверно на сегодня не известны. По нашему мнению, нужна цифровизация этой отрасли. Мы должны обязать все авторские общества, в том числе и самих правообладателей, заключать цифровые договоры. С одной стороны, чтобы авторские общества получали и отражали в цифровой платформе свои договоры и все суммы вознаграждений. Чтобы это видели и государство, и каждый автор через свой личный кабинет", – заявил министр.