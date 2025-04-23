На заседании Мажилиса депутат Бакытжан Базарбек резко раскритиковал работу авторских обществ и призвал к срочным проверкам со стороны Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов. По его словам, в сфере защиты авторских прав действуют непрозрачные схемы, а миллионы тенге попросту "растворяются", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"У меня все вопросы в стиле: где деньги? Уже пора наводить порядок в авторских обществах. Проверки нужно открывать Генпрокуратурой, правоохранительными органами. Факты хищений говорят сами за себя", – заявил Базарбек.

Он привел статистику за 2023 год: авторские общества собрали 1,5 млрд тенге, распределили по документам 1,2 млрд, однако до самих авторов – композиторов, писателей, музыкантов – дошло лишь 587 млн тенге. Это всего 39% от собранной суммы, в то время как по закону авторы должны получать не менее 70%.

"А вот от 700 млн до 1 млрд они каким-то образом потерялись в карманах руководителей авторских обществ. И у меня вопрос к министру – вот эти серые схемы, почему вы не проверяете эти авторские общества? Когда будут уголовные дела? Вы будете этим вопросом заниматься?", – обратился депутат к министру юстиции Ерлану Сарсембаеву.

Министр согласился с критикой и признал, что проблема сохраняется.

"Такая проблема есть, и сфера действительно нуждается в серьезной трансформации и усилении контроля. Цифры, которые вы привели, соответствуют действительности", – сказал министр.

Он также сообщил данные за 2024 год: собрано 1,7 млрд тенге, распределено – 1,2 млрд, авторам же выплачено всего 920 млн тенге. Это 53% от суммы, при том что по закону положено минимум 70%.