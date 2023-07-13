Где чаще всего нарушают права потребителей в Казахстане

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За полугодие в Комитет по защите прав потребителей поступило более 17 тысяч обращений от казахстанцев. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 50 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Чаще всего права потребителей нарушаются в сферах:

розничной торговли – 40,3 процента (7 040 жалоб);

электронной торговли – 27,5 процента (4 795);

бытовых услуг – 9,7 процента (1 685);

жилищно-коммунального хозяйства – 3,4 процента (597);

другие сферы – 19,1 процента (3 341).

Председатель комитета Аскар Тынысбеков отметил, что произошёл значительный рост жалоб в онлайн торговле.