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pxhere.com Сегодня, 17:11
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Сегодня, 17:11
196
Фото: pxhere.com

Где чаще всего нарушают права потребителей в Казахстане

За полугодие в Комитет по защите прав потребителей поступило более 17 тысяч обращений от казахстанцев. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 50 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Чаще всего права потребителей нарушаются в сферах:

  • розничной торговли – 40,3 процента (7 040 жалоб); 
  • электронной торговли – 27,5 процента (4 795);
  • бытовых услуг – 9,7 процента (1 685); 
  • жилищно-коммунального хозяйства – 3,4 процента (597);
  • другие сферы – 19,1 процента (3 341).

Председатель комитета Аскар Тынысбеков отметил, что произошёл значительный рост жалоб в онлайн торговле. 

"За истёкший период по 44 процентам жалоб приняты положительные решения,  по 43 процентам оказана консультационная правовая помощь, 11 процентов обращений перенаправлены по компетенции в отраслевые госорганы, в двух процентах случаев проведена исковая работа", - рассказал Тынысбеков входе коллеги комитета.

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Сегодня, 17:11
196
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