Где будут учиться 300 детей рухнувшей в Костанайской области школы

Часть трёхэтажного здания Новонежинской средней общеобразовательной школы имени Батыржана Кенжетаева Аулиекольского района в Костанайской области обвалилась в субботу, 7 сентября около 17:00. Это стало новостью номер один не только для региона, но и для всей республики. Оно и понятно – почти треть школы, в которой буквально неделю назад сели за парты дети, обвалилась с третьего по первый этажи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Слава Богу, что в этот момент в школе не было детей, потому что был выходной! – прокомментировал заместитель акима Аулиекольского района по строительству Асет Бекеш. – В школе шёл капитальный ремонт с июня этого года. Подрядное ТОО "ПКФ Гренада" ещё не успело заменить плиты на крыше, вот они и рухнули...".

По словам замакима, всего обрушилось шесть плит – с третьего по первый этаж. Они потянули за собой переднюю стену здания школы, которая тоже обвалилась. Асет Бекеш также добавил, что в первый же день обрушения комиссия составила акт визуального осмотра, сейчас на объекте работают специалисты. В тот же день, 7 сентября, районный отдел образования объявил режим ЧС.

Общая площадь здания школы составляет 3465 квадратных метров, обвалилась примерно треть – как раз над входом в школу. Школу впервые в этом году начали капитально ремонтировать, на ремонт выделили 498 миллионов тенге.

По словам директора Новонежинской средней школы Гулмиры Калкаевой, здание учебного заведения построено в 1970 году. С тех пор, то есть больше полувека, её ни разу капитально не ремонтировали.

"В этом году впервые начали капитальный ремонт и вот такое получилось. Родители до сих пор переживают, обстановка напряжённая, – выразила отношение к ситуации Калкаева. – Ремонт должны были закончить к 15 октября – планировали поменять плиты, окна, радиаторы отопления. Но дети всё равно учились в школе в другом крыле, которое уже отремонтировали".

Та часть школы, где шёл ремонт, была огорожена и доступ к ней запрещён, поэтому, даже если бы в момент обрушения в здании были дети, они бы не пострадали, так как находились в другой стороне, заверила директор. Всего в школе 313 детей, из них подавляющее большинство – местные, новонежинские. Лишь семь человек подвозят из соседнего посёлка, расположенного за три километра от Новонежинки.

"В данный момент все дети переведены на онлайн-обучение, – сообщила директор. – Но уже завтра, 11 сентября, начальные классы (с 1-го по 4-й) планируем перевести в здание детского сада. Для этого освободили первый этаж детсада".

Детей из старшей параллели (с 5-го по 11 классы) в течение недели планируют перевести в здание мастерской, расположенной рядом со зданием местного борцовского клуба.

В районном отделе образования также добавили, что комплексное обследование обрушения школы продлится около месяца. На данный момент рассматривается две версии – либо плиты, которые не успели заменить, рухнули из-за ветхого состояния, ведь их не меняли 54 года. Либо из-за погодных условий – этим летом в региона было много дождей.

Директор фирмы-подрядчика ТОО "ПКФ Гренада" Анатолий Громченко сообщил журналистам, что об опасных прогибах в здании школы стало известно ещё в конце мая. И об этом он предупреждал заказчика, но никто не отреагировал. В итоге часть из прогибов рухнула.

В посёлке Новонежинка Аулиекольского раойна проживают около 2500 человек. Он расположен всего в 21-м километре от районного центра – села Аулиеколь. И именно в этом районе находится Аманкарагайское лесничество, в котором два года назад примерно в это же время – 2 сентября – произошёл крупный пожар. Площадь возгорания составила более 9 000 гектаров. Из-за угрозы пожара из соседних сёл – Новонежинка, Калинино, Озёрное, Лесное – тогда эвакуировали более 1800 человек.

Отметим, что это не первый случай обрушения здания школы в Костанайской области. Буквально в феврале этого года в новой школе в микрорайоне Кунай в Костанае обвалилась крыша спортзала. Школу начали строить с нуля в июле 2021 года, подрядчиком выступало тоже ТОО "ПКФ Гренада". Школу планировали сдать в эксплуатацию в декабре прошлого года, но подрядчик затянул со сроками сдачи и в феврале школа пустовала. Директор ТОО Анатолий Громченко тогда сообщал, что здание было готово ещё к октябре, но из-за того, что не подвели отопление, он не смог ввести объект в эксплуатацию даже в конце зимы. По этому факту также работала комиссия, но причины обрушения пока так и не озвучили.