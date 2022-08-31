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akorda.kz Сегодня, 09:09
155
Фото: akorda.kz

Где будут транслировать послание президента Токаева первого сентября

Послание президента Касым-Жомарта Токаева будут транслировать на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

"Прямая трансляция Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана начнется первого сентября в 11:00 на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств. Кроме того, оперативная информация будет размещаться на официальных страницах пресс-службы Президента Республики Казахстан в социальных сетях", — говорится в сообщении. 

Касым-Жомарт Токаев выступит на совместном заседании палат парламента. Ранее сообщалось, что основная часть послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

Какие инициативы и поручения Токаева из послания 2021 года реализованы, читайте здесь

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#послание #Токаев #президент
Сегодня, 09:09
155
Журналист

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