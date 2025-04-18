Где будут раздавать бесплатные саженцы в Алматы
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Управление экологии и окружающей среды города Алматы продолжает программу озеленения и сохранения зеленого фонда в рамках ежегодной акции "Зеленый двор", передаёт BaigeNews.kz.
В весенний период 2025 года одобрено 228 заявок, по которым будут выданы порядка 2 тысяч саженцев.
Жители города смогут бесплатно получить саженцы лиственных деревьев для озеленения дворов многоквартирных домов и общественных пространств.
Выдача саженцев состоится 19-20 апреля 2025 года в комьюнити-центрах каждого района по следующим адресам:
- Ауэзовский район – мкр. Мамыр-1, 26/1.
- Алатауский район – мкр. Саялы, 71.
- Медеуский район – пр. Назарбаева, 36.
- Жетысуский район – ул. Боткина, 20.
- Турксибский район – мкр. Жас-Канат, 49А.
- Алмалинский район – ул. Байтурсынова, 22/1.
- Наурызбайский район – мкр. Шугыла, 343/7.
- Бостандыкский район – пр. Абая, 164/6.
В каждом комьюнити-центре будут раздавать до 100 шт. саженцев. Основная часть саженцев будет подготовлена к выдаче по адресу: Алатауский район, пр. Рыскулова 1/1 (ТОО "Eco Almaty").
Участникам акции в дальнейшем необходимо предоставить фотоотчет о посадке саженцев.
За дополнительной информацией по акции можно обратиться в отдел мониторинга и управления зеленого фонда Управления экологии и окружающей среды города Алматы.
Акция "Зеленый двор" — это уникальная возможность для всех жителей Алматы внести свой вклад в озеленение города и сделать его еще более зеленым и уютным.
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