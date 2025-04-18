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Где будут раздавать бесплатные саженцы в Алматы

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акимат Алматы Сегодня, 10:41
Сегодня, 10:41
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Фото: акимат Алматы

Управление экологии и окружающей среды города Алматы продолжает программу озеленения и сохранения зеленого фонда в рамках ежегодной акции "Зеленый двор", передаёт BaigeNews.kz.

В весенний период 2025 года одобрено 228 заявок, по которым будут выданы порядка 2 тысяч саженцев.

Жители города смогут бесплатно получить саженцы лиственных деревьев для озеленения дворов многоквартирных домов и общественных пространств.

Выдача саженцев состоится 19-20 апреля 2025 года в комьюнити-центрах каждого района по следующим адресам:

  1. Ауэзовский район – мкр. Мамыр-1, 26/1.
  2. Алатауский район – мкр. Саялы, 71.
  3. Медеуский район – пр. Назарбаева, 36.
  4. Жетысуский район – ул. Боткина, 20.
  5. Турксибский район – мкр. Жас-Канат, 49А.
  6. Алмалинский район – ул. Байтурсынова, 22/1.
  7. Наурызбайский район – мкр. Шугыла, 343/7.
  8. Бостандыкский район – пр. Абая, 164/6.

В каждом комьюнити-центре будут раздавать до 100 шт. саженцев. Основная часть саженцев будет подготовлена к выдаче по адресу: Алатауский район, пр. Рыскулова 1/1 (ТОО "Eco Almaty").

Участникам акции в дальнейшем необходимо предоставить фотоотчет о посадке саженцев.

За дополнительной информацией по акции можно обратиться в отдел мониторинга и управления зеленого фонда Управления экологии и окружающей среды города Алматы.

Акция "Зеленый двор" — это уникальная возможность для всех жителей Алматы внести свой вклад в озеленение города и сделать его еще более зеленым и уютным.

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