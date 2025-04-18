Управление экологии и окружающей среды города Алматы продолжает программу озеленения и сохранения зеленого фонда в рамках ежегодной акции "Зеленый двор", передаёт BaigeNews.kz.

В весенний период 2025 года одобрено 228 заявок, по которым будут выданы порядка 2 тысяч саженцев.

Жители города смогут бесплатно получить саженцы лиственных деревьев для озеленения дворов многоквартирных домов и общественных пространств.

Выдача саженцев состоится 19-20 апреля 2025 года в комьюнити-центрах каждого района по следующим адресам:

Ауэзовский район – мкр. Мамыр-1, 26/1. Алатауский район – мкр. Саялы, 71. Медеуский район – пр. Назарбаева, 36. Жетысуский район – ул. Боткина, 20. Турксибский район – мкр. Жас-Канат, 49А. Алмалинский район – ул. Байтурсынова, 22/1. Наурызбайский район – мкр. Шугыла, 343/7. Бостандыкский район – пр. Абая, 164/6.

В каждом комьюнити-центре будут раздавать до 100 шт. саженцев. Основная часть саженцев будет подготовлена к выдаче по адресу: Алатауский район, пр. Рыскулова 1/1 (ТОО "Eco Almaty").

Участникам акции в дальнейшем необходимо предоставить фотоотчет о посадке саженцев.

За дополнительной информацией по акции можно обратиться в отдел мониторинга и управления зеленого фонда Управления экологии и окружающей среды города Алматы.

Акция "Зеленый двор" — это уникальная возможность для всех жителей Алматы внести свой вклад в озеленение города и сделать его еще более зеленым и уютным.