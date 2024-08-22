Где будут готовить кадры для атомной промышленности Казахстана?

Круглый стол "Подготовка кадров для отрасли атомной энергетики" в ВКТУ им. Д. Серикбаева собрал экспертов из России и Казахстана, а также представителей ведущих предприятий Восточно-Казахстанской области и учебных заведений страны, передает BaigeNews.kz.

Среди приглашенных были специалисты из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Томского политехнического университета, Активное участие в обсуждениях приняли представители Ульбинского металлургического завода (УМЗ), ученые Восточного Казахстана, а также представители казахстанских вузов, включая Казахский национальный университет имени аль-Фараби, филиал НИЯУ МИФИ в Казахстане, Университет Сатпаева, ВКУ им. Аманжолова и Университет Шакарима,

Основными темами для обсуждения стали привлечение молодежи к обучению по специальностям в области атомной энергетики, существующие проблемы в подготовке кадров для данной отрасли, а также пути их решения.

В свою очередь, преподаватели ВУЗов предложили новые направления для образовательных программ, которые позволят более эффективно готовить специалистов для атомной энергетики.

Атомная отрасль стала предметом для публичных обсуждений в Казахстане, после того, как Президент Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос о необходимости строительства АЭС и предложил решить этот вопрос посредством проведения общенационального референдума. Он отметил, что на противоречивость вопроса, развитие атомной энергетики является крайне важным для обеспечения экономического и социального благосостояния граждан нашей страны.

Участники круглого стола отметили, что для введения новых станций в эксплуатацию нужно много специалистов с высшим образованием, разных профилей и направлений, не только инженеров, но и экологов, проектировщиков, техников, операторов и многих других. К сожалению, сейчас по некоторым направлениям наблюдается дефицит кадров, а все они эти специалисты важны для развития атомной отрасли.

"Строительство АЭС важно так же с точки зрения глобальных тенденций на переход на низкоуглеродные источники энергии, атомная энергетика играет важную роль в обеспечении устойчивого развития страны. К тому же сырье для станции у нас в стране есть, Казахстан занимает 1-е место в мире по добыче урана, – сказала ректор ВКТУ Сауле Рахметуллина. – Для нас, технического университета, имеющего целый спектр ОП в данном направлении подготовка квалифицированных кадров является приоритетной. И наш вуз активно работает над улучшением подготовки специалистов для атомной промышленности, мы сотрудничаем и рассматриваем сотрудничество с международными университетами и учреждениями, работающими в области ядерной науки. Это позволит нашим студентам получать опыт и знания на мировом уровне, а также обмениваться исследованиями и практиками".

Сауле Рахметуллина отметила, что все предложения, которые высказали участники и актуальные вопросы по подготовке кадров будут переданы в Министерство науки и высшего образования Казахстана, для корректировки и улучшения образовательных программ страны.

Обсуждение стало важным шагом на пути к улучшению подготовки кадров для атомной энергетики, что особенно актуально в условиях растущей значимости этой отрасли для экономики и национальной безопасности нашей страны.

Фото: ВКТУ им. Д. Серикбаева.