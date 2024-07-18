Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Тенизжан Джанибеков в СЦК рассказал, где будет отбывать наказание экс-министр Куандык Бишимбаев за убийство гражданской супруги Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.

"Осужденный Бишимбаев в настоящее время еще не убыл с учреждения уголовно-исполнительной системы, со следственного изолятора. На днях уже вопрос решится согласно плану закрепления. У него максимальная безопасность, и он пойдет отбывать наказание в учреждение максимальной безопасности. Он на днях уже убудет в учреждение максимальной безопасности на территории близко Астаны, это Акмолинская область. Как он убудет, мы имеем право уведомить родственников, также заинтересованных лиц, адвокатов, когда он убыл. Поэтому информацию вот в таком формате мы даем для заинтересованных лиц", - сказал Тенизжан Джанибеков.

Он добавил, что сейчас Бишимбаев еще находится в СИЗО и не убыл в учреждение уголовно-исправительной системы.

"По прибытию он будет 15 дней в карантине. Как обычно у осужденных. Мы его изучим. Поместим после карантина в соответствующий отряд, комиссионно рассмотрим. Дальше уже с ним будет воспитательная работа проводиться, трудоустраивать, психологи будут работать. Комплексные мероприятия с ним будут проводиться, как с обычным осужденным", - резюмировал он.

26 июня суд не удовлетворил апелляцию Бишимбаева и Байжанова на приговор первой инстанции. Сроки оставили без изменений: 24 года экс-министру Куандыку Бишимбаеву и 4 года лишения свободы его родственнику Бакытжану Байжанову.

Ранее Бишимбаев был признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённом в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного.

Бакытжан Байжанов признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 432 Уголовного Кодекса РК.