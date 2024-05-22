Где больше всего денег тратят на кафе и рестораны в Казахстане

Казахстанцы стали тратить больше на питание вне дома, передаёт BaigeNews со ссылкой на Finprom. Согласно результатам выборочных обследований домашних хозяйств Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в 2023-м годовая сумма у одной семьи по этой статье расходов приблизилась к 75 тыс. тг. Хотя годом ранее на обеды в кафе, столовых и ресторанах жители страны тратили всего 50,4 тыс. тг. Рост за период - на 48,7%. Это пик в динамике роста за последние несколько лет.

Примечательно, что, помимо увеличения суммы в абсолютном значении, выросла и доля трат на питание вне дома от общих продовольственных расходов казахстанских семей. Если в 2022-м она составляла 3,1%, то в прошлом году — уже 4%.

В региональном разрезе разница в расходах казахстанцев на обеды в кафе, столовых и ресторанах достаточно существенная, она коррелирует с уровнем экономического развития территорий. Например, если в Абайской области одна семья тратила на питание вне дома в среднем 38,6 тыс. тг в год, то в Мангистауской — в 5 раз больше: 202,7 тыс. тг. В этом западном регионе страны показатель таких расходов — самый высокий. В тройку регионов-антилидеров также попали Астана (145,3 тыс. тг) и Павлодарская область (109,9 тыс. тг). Меньше всего денег на перекусы и ресторанные застолья расходовали жители Жамбылской области (24,7 тыс. тг), Шымкента (36,3 тыс. тг) и Абайской области (38,6 тыс. тг).

Если сравнить дифференцированные по регионам данные с показателями 2022 года, можно отметить, что в большинстве областей рост расходов по этой статье затрат превысил 50%. Результаты обследований БНС подтверждают: люди стали тратить на питание вне дома значительно больше денег. В абсолютных значениях счёт идёт на дополнительные десятки тысяч. Вот несколько примеров: астанчане нарастили расходы с 81,1 тыс. до 145,3 тыс. тг, жители Мангистауской области — с 100,6 тыс. до 202,7 тыс. тг, граждане Северо-Казахстанской области — с 50,4 тыс. до 85,7 тыс. тг.

На рост трат оказали влияние несколько факторов, в том числе инфляция. Важно отметить, что подорожание услуг организаций общественного питания в прошлом году вышло за пределы общей продовольственной инфляции. Потребительские цены на эту категорию услуг в январе–декабре 2023-го выросли на 15,4%, в то время как цены на продукты в целом — на 9,1%. Сильнее всего — на 16,3% — подорожали обеды в ресторанах. Наименее заметно — на 14,7% — вырос в цене фастфуд.

За первые четыре месяца текущего года общий индекс потребительских цен на услуги общественного питания составил 108,8%. Наибольший рост, как и в прошлом году, был отмечен в самом дорогом сегменте: обеды в ресторанах стали дороже на 12,7%, в столовой — на 6,9%.

По расчётам аналитиков информационно-консалтингового агентства INFO Line (РФ), оборот рынка общественного питания в Казахстане в 2023 году составил 2,4 млрд долл. США. Среди стран СНГ по этому показателю наша страна стоит на втором месте после России. Отрыв огромен: у северного соседа оборот в секторе составил 31,5 млрд долл. США. В рамках исследования эксперты агентства отметили 25%-й годовой рост рынка общепита в РК за последний год. Этому способствовали как естественное развитие отрасли (рост цен на продукты, увеличение потребления, открытие новых точек), так и увеличение доли легального бизнеса.

А вот другие интересные цифры для сравнения. Питание в кафе и ресторанах в Казахстане стоит дороже, чем в России. По информации аналитического сервиса Numbeo.com, ужин в недорогом ресторане в РК в мае этого года обходится посетителям в 9,1 долл. США (чуть более 4 тыс. тг), в то время как в российских гастрономических заведениях такого же уровня — в 7,6 долл. США (3,4 тыс. тг). По этому ценовому индикатору Казахстан занимает 42-ю строчку среди 97 стран. В первых рядах — европейские страны и США. Там обед в недорогом ресторанчике стоит в 2-3 раза дороже, чем в РК.

Аналитики сервиса Numbeo.com также собирают данные в 97 странах мира, сравнивая стоимость обеда из трёх блюд на две персоны в ресторане среднего класса. В этом списке наша страна стоит на 60-й позиции с показателем в 34,1 долл. США (15 тыс. тг). Россия расположилась тремя строчками ниже с показателем в 32,5 долл. США (14,4 тыс. тг). Самые дорогие ужины в таких ресторанах подают в Швейцарии, там за обед в гастрономическом заведении среднего класса придётся отдать 129,5 долл. США (57,3 тыс. тг).